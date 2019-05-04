Какие выводы стоит извлечь из ошибок в отношениях

Каждый человек совершает ошибки. Если не извлекать из них уроки, то можно снова и снова наступать на те же грабли. Гораздо лучше один раз сделать правильные выводы.

Равноправие со своей половиной

Вредная привычка часто указывать своей половинке, что и когда делать, как себя вести, что носить. Нужно помнить о том, что в браке оба давно взрослые люди, которые равны друг другу во всем. Но почему-то один из них уверен, что только его взгляды и образ жизни единственно верные.

Чтобы понапрасну не тратить время и силы на перевоспитание партнера, лучше направить свою энергию на взаимодействие и сотрудничество. Стоит почаще интересоваться мнением избранника по разным вопросам. Тогда есть все шансы выстроить такую личную жизнь, о которой мечтает пара.

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Обоюдное уважение

Любой человек в определенный момент оказывается во власти эмоций, в том числе и негативных (ярость, раздражительность, отчаяние). Но чтобы ни случилось между супругами, относиться к избраннику следует с уважением.

Профессор психологии из Вашингтонского университета Джон Готтман сделал вывод о том, что на более высокий уровень отношений переходят те пары, которые умеют ссориться, не забывая об уважении к своей половинке.

Если бы муж был адвокатом, а жена прокурором, разве стали бы они обзываться и бить посуду. Конечно же они бы старались говорить спокойно и доходчиво, этого принципа нужно придерживаться и в семейных ссорах.

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Партнер важнее всего

В медовый месяц влюбленные полностью поглощены друг другом. Но наступают серые будни, бытовые заботы отнимают много времени и партнер отступает на второй план. Кажется, что гораздо важнее постирать вещи, чем поговорить по душам с мужем. Так постепенно из дома уходят взаимопонимание и любовь.

Поэтому важно сформировать привычки, которые будут сближать пару. Да и накрыть на стол можно вместе, попутно делясь своими мыслями с супругом или выслушивая его. Главное, в повседневной текучке находить время друг для друга.

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Показатель качества отношений

Если в паре гармоничные отношения, то и сексуальная жизнь вызывает яркие позитивные эмоции. Если же с сексом не все гладко, значит у супругов есть внутренние проблемы, которые необходимо решать. Но в таком случае стоит воздержаться от взаимных обвинений и просто откровенно поговорить.

Навыки общения

Очень просто говорить о пустяках и сложно обсуждать личные проблемы. Не стоит обижаться на избранника, если он не умеет разговаривать с вами или чего-то не понимает. Паре просто необходимо учиться общению друг с другом.

Со временем придет умение спокойно и доброжелательно формулировать свои мысли и переживания, слушать и не перебивать собеседника. То, что одному может казаться пустяком, для другого бывает очень важным моментом. При желании оба партнера станут лучше понимать друг друга.

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Правильное извинение

Каждый из нас когда-либо извинялся за свои поступки или необдуманные слова. Но некоторые извинения звучат как обвинения: "Прости, но ты сам

меня спровоцировал". Такая форма не даст никакого результата. В правильном извинении присутствует искреннее раскаяние и предложение, чтобы подобное впредь не повторилось.

Бесценное умение прощать

Умение прощать остается важным фактором отношений. Если люди способны прощать себя и супруга за какие-то погрешности, то у них есть все шансы избежать ошибок в дальнейшем.

Если один из двух демонстрирует несговорчивость и накапливает обиды, то так и будет ходить по кругу.

Чтобы не разрушить отношения

Самый надежный вариант разрушения отношений — уход от проблем. Чаще всего так поступают представители сильного пола. Они привыкли все держать в себе, их никто не приучил рассказывать о своих чувствах. Но все сложные вопросы придется обсуждать сообща и находить компромиссы. Для этого понадобится время, поэтому паре стоит запастись терпением.

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Фото привью: spozitiv. com