Почему от мужа-тирана очень сложно уйти

В нашем обществе многие женщины ежедневно сталкиваются с мужской тиранией в стенах собственного дома. Постоянные унижения, деспотичность супруга вызывают у жены неврозы, депрессию, тревожные состояния. Есть желание уйти от тирана, но что-то мешает разорвать эту цепь.

Невозвратные вложения

В экономике употребляют термин — принцип невозвратных потерь. Иначе говоря, если вложить в кого-то или во что-то свое время и силы, то они уже не вернутся. То есть, рядом с тираном женщина остается, потому что ей жаль зря потраченных усилий.

Действие данного принципа можно рассмотреть на простом примере. Женщина заказала в интернет-магазине изумительное платье, которое на ее фигуре не выглядело так хорошо, как казалось на экране монитора. Но она его носит, потому что заплатила немалые деньги за свою покупку. То же самое происходит и с браком, подать на развод, значит перечеркнуть временные, эмоциональные, душевные затраты. Начать все с нуля означает снова делать вложения без гарантии положительного результата.

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Как поступить? Нужно направить свои мысли в другое русло — считает психолог Андреа Бониор. Партнер сделал вложения, которые не окупятся независимо от того уйдет он или останется. Но можно прекратить этот процесс и тогда окупятся будущие невложения в этого человека.

Не надо считать свои злоключения пустой тратой времени, это полезный опыт для того, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию.

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Когнитивный диссонанс

Этот принцип действует в том случае, когда сравнивают две противоположные идеи. Мозг не приемлет такую непохожесть и старается поменять представление о ситуации, чтобы сгладить внутренние разногласия. Это похоже на состояние после неудачной покупки, когда хочется найти в ней что-то положительное и оправдать себя.

Можно рассмотреть другой пример. Он и она вместе уже два года. Но отношение к женщине постоянно не то, которого она достойна. Об этом часто напоминают близкие, но внутренний голос твердит супруге, что если бы это было так, то она не стала бы тратить на неподходящего партнера целых два года, потому что является вполне нормальным человеком со своей индивидуальной системой ценностей.

Как поступить? Не надо больше уговаривать себя и пытаться найти позитивное в негативе, пора разорвать отношения, которые не приносят радости.

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Принцип "вот-вот все изменится"

Некоторые женщины остаются с тираном, потому что верят — вскоре станет лучше. Конечно же он изменится, как только закончит квартальный отчет или, когда наступит отпуск. В итоге с такими мыслями можно прожить не один год, но ни одно обстоятельство не сделает человека другим.

Как поступить? Важно понять, что желанное завтра не наступит и ни одна светлая мечта в этих отношениях не осуществится. Не надо оценивать свой брак по призрачному будущему, лучше спросить себя — действительно ли это нужно в этот миг бесценной жизни.

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Выученная беспомощность

Этот принцип означает, что человек бездействует и не стремится изменить плохую ситуацию, хотя у него есть все возможности для этого. Может быть, когда-то в прошлом такие попытки закончились неудачей, поэтому сейчас человек не видит смысла что-то предпринимать.

Тот, кто сильнее, доминирует в паре и лишает партнера силы воли, и он чувствует себя более беспомощным, чем в действительности. Некоторым людям начинает казаться, что они не смогут встретить избранника, который будет относиться к ним лучше нынешнего спутника жизни. Эти мысли продиктованы выученной беспомощностью.

Как поступить? Андреа Бониор советует обращаться за помощью к родственникам и друзьям, особенно если партнер отрицательно к ним относится. Те, кто вас по-настоящему любит, откровенно скажут о том, чего вы стоите и какого отношения заслуживаете. Осознав это, человек сможет избавиться от выученной беспомощности и контролировать свою жизнь.

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Фото привью: dom-isemya.ru