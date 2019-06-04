Инструкция о том, как перестать думать о плохом

Человеческая жизнь состоит не только из приятных и радостных моментов, но и полна негативных, которые отражаются на нашем эмоциональном состоянии. Для того, чтобы избежать этого, нужно просто научиться управлять собственными эмоциями или регулировать их таким образом, чтобы они свели вредность к минимуму. Вот краткая инструкция того. Как перестать думать о плохом, и всегда находиться в хорошем настроении.

Избегание негатива. Самым простым способом борьбы со своими переживаниями является избегание негатива. Для этого необходимо заранее определить, какие же жизненные ситуации больше всего и сильнее выбивают вас из колеи. Это могут быть тоска, обида, зависть, страх, другие. После чего, вы просто стараетесь избегать подобных вещей, чтобы себя не расстраивать.

Взять ситуацию под контроль. Еще один действующий способ перестать думать о плохом. Просто возьмите ситуацию непосредственно под свой контроль, даже, в том случае, когда вам не удается избежать негатива. Взяв все под свой контроль, вы можете попробовать что-то изменить, повернуть ситуацию в свою пользу или же минимизировать болезненные ощущения от нее. Потренируйтесь управлять собственными эмоциями в домашних условиях, чтобы в результате многократных репетиций суметь сделать неприятный вам разговор, который предстоит, менее напряженным, а затем и вовсе направить беседу в нужное вам русло. Для достижения желаемого результата в тренировках попробуйте проговаривать вслух различные жизненные ситуации, как бы моделируя их.

Просто отвлекитесь. Может кто-то и засомневается в эффективности такого способа, но как показала практика, он реально работает и способен помочь вам. Переключив собственное внимание на что-то другое, вы отвлекаетесь от проблемы и успокаиваете свою нервную систему. Таким образом, вы боретесь с негативными эмоциями. А вот сфокусированность и зацикленность на проблеме может только усугубить ваши негативные эмоции. Отключение от негатива является отличной стратегией при возникновении стрессов и депрессий. Она позволяет не только остановить негатив, но и победить его, заменив позитивными мыслями и формами.

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Фото: zza.delo.ua