Учимся беречь себя от лишних переживаний

Переживания случаются в жизни каждого человека, а жизнь сама преподносит достаточно поводов для этого. Как научиться оберегать себя от лишних и ненужных переживаний? Ответ на этот вопрос мы отыскали в рекомендациях психологов.

Не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней. Эту пословицу знает с детства каждый из нас. Она и сейчас актуальна, позволяя избавиться от многих негативных мыслей. Есть и в науке определение такому методу. По научному его именуют мыслительное изменение, а заключается он в следующем: сначала человек выделяет из общей массы тот аспект, который волнует его больше всего. А затем вы обдумываете альтернативное решение проблемы, которое все равно поможет ее решить. Ведь для вас же неважно будет, каким способом вы это сделаете? Главное достигнуть желаемого результата.

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С помощью мыслительного изменения поможет вам уберечь собственную психику от перегрузок. Реалии сегодняшней сумасшедшей жизни таковы, что ежедневно вам приходится решать какие-то сложные вопросы, которые требуют немедленного принятия решений. Иногда от этого зависит конечный результат, поэтому, сбоев быть не должно. Но и постоянных нервных перегрузок вашей психики тоже быть не должно. Люди умеющие совмещать несовместимое и преодолевать, на первый взгляд, непреодолимое без лишних эмоциональных потерь, могут запросто снизить самый жаркий накал в любом споре или конфликтной ситуации.

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Переживание эмоций лучше выражать или подавлять? Над этим вопросом бьются ученые и психологи, но пока однозначного ответа на него дать не могут. Слишком много гипотез по этому поводу, слишком разнятся мнения. Кое-какие выводы сделаны и даже подтверждены научно. Например, если у вас регулярно возникают гнев, страх или обида на кого-то, что лучше сделать — выразить эмоции или подавить их? Главным при определении способа решения этой задачи должен стать вариант, при котором потери нервных клеток были сведены к минимуму.

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Пробуйте сначала просто выразить свои эмоции. Можно поделиться ими с близким человеком, можно высказать тому, кто ввел вас в такое состояние, а можно просто проговорить их в полном одиночестве, таким образом, выплеснув весь негатив и не навредив никому абсолютно. Если данный способ не сработает, переходите к следующему, который включает в себя подавление негативных чувств методом переваривания их внутри себя, никак не выражая для окружающих. С научной точки зрения держать в себе негатив очень вредно, это может пагубно отразиться на вашем здоровье, ведь негативные эмоции разрушают человека изнутри. В таком случае, необходимо просто переварить весь негатив и забыть о нем.

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Фото привью: gridasova. com