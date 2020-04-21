Как развить индивидуальность

Быть уникальным, иметь свою фишку, отличаться от других - это, пожалуй, тренды современного мира. Но люди не всегда правильно трактуют понятие индивидуальности и в результате стремления отличаться становятся, наоборот, похожими друг на друга, как близнецы.

Секрет индивидуальности прост и заключается не в том, чтобы выделяться среди прочих, а в том, чтобы люди сами выделяли вас из толпы.

Понять и развить индивидуальность можно, следуя простым рекомендациям.

Чтение книг

Как можно больше старайтесь читать, а не смотреть кино. Любой фильм уже подан определенным образом, а книга позволяет рисовать в воображении образы, события, персонажей так, как представляется нам самим. Чтение книг - это созидание.

Увлечения и хобби

Сегодня существует множество разнообразных способов самовыражения на любой вкус и цвет. Будь вы творческим человеком или не творческим, хобби найдется для каждого. Для кого-то это рисование картин по номерам или просто рисование, леттеринг, изготовление открыток и альбомов своими руками, а кому-то по душе моделирование, настольные игры или рыбалка. Любое увлечение поможет раскрыть уникальность. Но с одним условием: увлечение должно быть искренним, а не продиктованным модой или советами других людей.

Не бойтесь выражать свое мнение

Казалось бы, сейчас с развитием интернета и наличием большого количества форумов и социальных сетей каждый может беспрепятственно выражать свое мнение. Но если не иметь в виду написание комментариев к чужим постам, то созданием собственного уникального контента занимается ничтожный процент пользователей интернета. Попробуйте написать рецензию на понравившийся фильм, музыкальный альбом, сделать книжный обзор на определенную тематику или просто написать небольшой пост на любую волнующую тему.

Мастер-классы, лекции, семинары

В настоящее время проводиться много самых разных семинаров, тренингов, лекций и мастер-классов, затрагивающих практически любую сферу знаний и умений. Посещая подобные мероприятия, можно получить новые знания, полезные советы и рекомендации, познакомиться с единомышленниками.

Станьте мечтателем

Не бойтесь мечтать и давать волю воображению. Так вы достаточно быстро поймете, чего хотите и к чему стремитесь на самом деле. Хорошим помощником станет список желаний или, если удобнее, список целей. И перечислите в нем всё, что хотели бы или планируете сделать. Составляя список, вы узнаете о себе много нового.

На пути развития индивидуальности важно просто оставаться собой, не пытаться кому-либо подражать и двигаться вперед с верой в собственные силы, и все получится!

Фото: www.b17.ru