Гороскоп удачи на неделю с 13 по 19 мая 2019 года для всех знаков Зодиака

Принесет ли вам удачу наступившая неделя, сможете узнать из нашего традиционного гороскопа.

Овен. Рожденные под этим знаком могут рассчитывать на удачу всего лишь два дня — 14 и 16 мая. Остальные дни будут перенасыщены проблемами, так что назвать удачной наступившую неделю для Овнов никак нельзя.

Телец. Представители этого знака могут смело рассчитывать на благосклонное отношение небесных светил в период с 15 по 18 мая. Эти дни запомнятся Тельцам различными приятными сюрпризами, способными поднять им настроение.

Близнецы. Половинчатая неделя ждет Близнецов. В ее первой половине образуется много проблем, а во второй вы сможете найти пути их решения. Будьте внимательны с ценными бумагами 13 и 15 мая. А повезти Близнецам должно 18 и 19 числа.

Рак. На выходных удачное стечение обстоятельств позволит вам добиться всего того, о чем вы давно мечтали. Зато будние дни будут напоминать вулкан страстей. Проблемы возникнут в личной жизни и отношении с коллегами по работе.

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Лев. Которую неделю не везет Львам. Трудно понять, чем же они так прогневили Бога, но Фортуна надолго отвернулась от них. Эта неделя только подтвердит безосновательность претензий Львов на удачу.

Дева. Кто может рассчитывать в эти семь дней на удачу, так это Девы. Фортуна будет к ним благосклонна 15, 17,18, 19 мая, подарив одну из самых запоминающихся недель в этом месяце. Не упускайте своих шансов, берите от жизни все.

Весы. Удачными для вас окажутся нечетные числа этой недели — 13, 15. 17 и 19 мая. Вам в эти дни повезет с работой и с налаживанием личной жизни. Да и остальные дни недели не принесут ничего плохого.

Скорпион. Те, кто родился под знаком Скорпиона, могут рассчитывать на позитивные перемены в жизни, начиная с 15 мая. Новая любовь, новая работа, новые впечатления… Одним словом, все в вашей жизни будет новым.

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Стрелец. Фортуна повернется к вам лицом 14 и 18 мая. Старайтесь наполнить эти дни максимально, чтобы можно было воспользоваться всеми подарками судьбы.

Козерог. Нужно рассчитывать только на собственные силы, а не на подарки судьбы или благосклонность Фортуны. Жизнь вам преподнесет несколько неприятных сюрпризов, поэтому, приготовьтесь к ним заранее.

Водолей. Удачными днями на этой неделе окажутся среда и пятница. Старайтесь в эти дни сделать самое важное, поскольку остальные дни не побалуют вас фартом.

Рыбы. Если хотите, чтобы удача не обошла вас стороной, то необходимо соблюдать некоторые правила, которые позволят вам чувствовать себя комфортно. Лучшими днями для Рыб станут 16 и 18 мая. В эти дни везение будет бить через край.

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Фото: m.meiyixia.com