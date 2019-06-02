Как перестать быть занудой

Нередко прагматичных и организованных людей называют занудами, потому что те кажутся дотошными и скучными личностями. Чтобы не показаться занудой в каком бы то ни было коллективе, пользуйтесь простыми советами, которые мы подготовили для вас сегодня.

Не говорите много о себе

Исключительная зацикленность на себе любимом мгновенно делает вас нежеланным собеседником и не располагает к доброжелательному отношению. Будьте проще, не вываливайте на других людей свои проблемы, сообщайте меньше подробностей свой личной и профессиональной жизни - дайте людям самим задать вам тот или иной вопрос.

Шутите

Чувство юмора может выручить даже в самой безнадежной ситуации. Покажите людям в своем окружении, что вы умеете шутить и понимаете тонкий юмор. Чужие шутки в свой адрес не стоит воспринимать всерьез, и, тем более, не нужно докапываться до каждой неточности в них.

Не навязывайтесь

Когда люди захотят провести с вами время, они обязательно дадут вам знать. Мера нужна во всем, в том числе и в общении, поэтому не вынуждайте других людей находиться в вашем обществе. Если вы испытываете некую неловкость в общении с кем-то, не стоит навязываться, возможно, сейчас не самый подходящий момент для диалога.

Доносите суть

Дотошность - черта зануд. Не будьте слишком въедливы к деталям, они чаще всего незначительны и не стоят внимания. Нацеливайте фокус на суть дела, чтобы вас не считали еще и поверхностным человеком.

Будьте внимательны к другим

Наблюдая за собеседниками, вы всегда сможете понять, хотят ли они с вами общаться. Слушайте других и следите за их реакциями на ваши слова, чтобы вовремя понять, как стоит поступить и когда закончить разговор.

Будьте скромнее

Люди, которые кичатся своими знаниями или положением, никогда не будут востребованы в качестве приятных собеседников. Не стоит открыто и слишком явно демонстрировать свою осведомленность. Позволяйте себе ошибаться и избегайте излишней самоуверенности.

Не придирайтесь

Ваши знакомые, близкие и родные не роботы и не ваша собственность. Проявите понимание и осознайте тот факт, что они живут собственной жизнью, принимают собственные решения, на которые вы не можете и не должны влиять. Ваше мнение не всегда будет являться правильным.

Смотрите на ситуацию с разных точек зрения

Чтобы не прослыть занудой, очень важно уметь оценить ситуацию с разных сторон. Проявите гибкость в мышлении, смотрите ввысь, вглубь и в перспективу. Этому хорошо способствуют путешествия и знакомство с разными культурами.

Развивайтесь

Больше читайте, занимайтесь творчеством, посещайте различные выставки и мероприятия. Расширяйте свой кругозор, чтобы всегда знать, о чем поговорить, и уметь поддержать любой разговор, внести в него разнообразие.

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Фото: www.youtube.com