Вопрос о том, как мы думаем, всегда интересовал ученых. Проводя различные исследования, специалисты в области психологии, выделили несколько типов склада ума у человека, среди них, практический, гуманитарный, художественный, аналитический. Сегодня мы поговорим об аналитическом складе ума и дадим несколько советов по тому как его развить.

Что подразумевается под аналитическим складом ума

Аналитическое мышление - это способность человека оценивать факты и строить цепочки развития событий, основываясь на анализе ситуации, умение видеть плюсы и минусы того или иного явления. У аналитиков по мышлению разум превалирует над эмоциями, они предпочитают логику и организованность. Именно благодаря этому их легко удается видеть взаимосвязи различных событий и точно просчитывать варианты развития событий.

Размышляйте

Тренировать свой ум необходимо всегда, но знали ли вы, что разгадывание ребусов и кроссвордов могут развить аналитическое мышление? Чаще обращайтесь к этим видам деятельности в свободное время. Также этому способствуют детективные романы. Размышления на тему того, кто же является преступником, может неплохо развить ваши аналитические навыки.

Придумывайте альтернативы

Вспомните уроки истории. Какие события вызывали в вас наибольший интерес? Пробегитесь по самым важным датам и подумайте, чтобы могло произойти, если бы не был убит Франц Фердинанд, как можно было бы избежать ужасов Варфоломеевской ночи и т.п. Представьте, что бы сделали вы на месте тех или иных исторических деятелей. Подобная тренировка для ума не только улучшит ваши способности к аналитике, но и подтянет вашу эрудированность.

Участвуйте в дискуссиях

Особенно групповых. Такие обсуждения обычно поднимают множество неоднозначных тем. Чем больше людей. Тем больше мнений вы сможете услышать, а значит у вас будет больше пищи для размышления и анализа. Точного ответа или единого мнения вы вряд ли всегда сможете достигнуть, но в стремлении к этому вы будете развивать свои аналитические способности.

Читайте научную литературу

Отдавайте предпочтение научным работам, а не желтой прессе. Чтение научной литературы, а именно аналитических статей, научных трудов кандидатов и докторов наук на тему экономики, политики и рынка, укрепит ваши знания в этих важных областях, в которых для успеха требуются сильные аналитические способности и умение видеть суть за мишурой незначительных деталей.

Смотрите интеллектуальные телепередачи

Кроме того, помогут научиться анализировать интеллектуальные программы, обучающие каналы, записи с конференций и «круглых столов». Именно оттуда можно почерпнуть способы быстрого анализа любой ситуации. Попробуйте встать на место отвечающих и подготовить собственные аргументы или же на место спрашивающих и придумать каверзные вопросы, которые еще не были заданы. Изучайте сильные и слабые стороны участников дискуссии, отмечайте плюсы и минусы той или иной идеи, составляйте синтез всей беседы.

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