Хорошей зарплатой, удовлетворяющей все прихоти, похвастаться может далеко не каждый. Жалобы, что денег вечно нет, являются обычными и никого не удивляют. Но порой сами люди совершают ошибки, из-за которых они так и не могут перестать считать деньги от одной зарплаты до следующей и постоянно себя в чём-либо ограничивать.

1. Исполнение сиюминутных желаний

Отправился в магазин за одной вещью, а принёс другую, совершенно ненужную — привычка, свойственная многим. Казалось бы, что плохого в том, чтобы потратить внеплановую сотню рублей, однако за месяц подобных случаев набегает на несколько тысяч. Если уж совсем нет сил себя контролировать, то по магазинам следует отправляться с чётким списком необходимого и ограниченной суммой, а также не гулять лишний раз с целью "просто посмотреть" — иначе однажды будет сложно удержаться от покупки.

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2. Жизнь в долгах

Иногда непредвиденная ситуация вынуждает одолжить у знакомых. С этим ничего не поделаешь, жизнь бывает сурова. Но привычка каждый раз одалживать, потому что не хватает на вкусный ужин в ресторане или на новый модный гаджет, не является полезной и весьма расслабляет. Кроме того, она может быть практически бесконечной — одолжить, выплатить на возврат часть зарплаты и вскоре снова залезть в долги, потому что денег не так уж и много и осталось.

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3. Попрошайки в окружении

Не залезая самим в долги, некоторые люди служат источником денег для других. Даже если им самим не хватает, они не могут или стесняются отказаться, при этом зачастую деньги им так и не возвращают. А если и вернут, то только чтобы через неделю попросить снова.

4. Жалобы на обстоятельства

Как правило, на жизнь, которая так и ставит палки в колёса и не даёт заработать, постоянно жалуются те, кто просто ленится приложить усилия. У людей, у которых действительно сложились непростые обстоятельства, обычно нет времени на вечное бесполезное нытьё о тяжкой доле.

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5. Надежды на выигрыш в лотерее

Шансы выиграть сумму, которой хватит на безбедное существование, безнадёжно мало, и в погоне за ними можно весьма значительно потратиться. Лотереи ещё опасны и тем, что могут надолго затянуть, а полученный однажды незначительны выигрыш не только не покроет всех затрат, но и сподвигнет на дальнейшее участие.

6. Бесполезная трата времени

Посидеть полчаса в день с чашкой кофе, листая новости, не вредит до тех пор, пока эти полчаса не превратятся в весь вечер каждый день недели. Это время можно было бы потратить на саморазвитие, которое поможет получить более высокооплачиваемую должность.

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7. Постоянные отвлечения

Со стороны кажется, что человек весь день находится в работе и загружен сверх меры, ведь он всегда на месте и задерживается после окончания рабочего дня. По факту же оказывается, что львиную долю времени он тратит на отвлечения — посмотреть новости, проверить сообщения и ответить, прокомментировать фото. И именно из-за этого, а вовсе не из-за любви к работе ему никогда не хватает времени сделать всё вовремя и двигаться дальше.

8. Накопления без цели

Копить деньги нужно, имея определённую цель перед глазами, даже труднодостижимую. Без неё так и возникает желание взять пусть и маленькую, но сумму на повседневные и неважные задачи. Так и получается, что вроде копилка есть, а денег в ней много не скапливается.

9. Стремление к дешевым покупкам

Некоторые вещи сейчас можно найти по приемлемой цене и хорошего качества. Иногда покупка дешёвых и низкокачественных предметов обоснована, когда они требуют буквально на пару раз и не пригодятся в будущем. Но в ряде случаев, особенно когда планируется долговременное использование, не стоит экономить и покупать сомнительный товар. Лучше один раз потратиться и купить качественную вещь, чем постоянно заменять или чинить дешёвку.

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Фото: magictantra. ru