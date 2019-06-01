Моральное истощение - предвестник апатии и глубокой депрессии, а потому его нужно уметь вовремя распознать. Частой причиной наступления подобного состояния становятся сильная загруженность, постоянный недосып, стрессовая обстановка. И даже если в этих ситуациях всё хорошо и стабильно, полное отсутствие каких-либо новых впечатлений, когда один день ничем не отличается от другого, может также послужить причиной для плохого настроения и угасания сил. Другими предпосылками морального истощения служат следующие признаки:

1. Неспокойный сон

Кошмары, из-за которых просыпаешься посреди ночи и оставшееся время ворочаешься и не можешь уснуть. Состояние полудрёмы, когда и спишь, и некоторой частью сознания воспринимаешь окружение. Постоянные подъёмы ночью с дальнейшим засыпанием обратно. Всё это не даёт выспаться и надолго оставляет в подвешенности.

2. Беспричинная паника

Такие ситуации, когда всё действительно хорошо и движется по плану, и внезапно наступает паническое состояние - страх без причины, дрожащие руки, частое прерывистое дыхание, - не возникают просто так, зачастую они сигнализируют о каких-либо проблемах с психикой.

3. Снижение эмоциональности

Человека ничего не радует, даже те вещи, которые он всегда очень любил. И ничего не огорчает, даже то, что обычно неимоверно печалило. Он становится похожим на бездушного робота.

4. Расстройство по пустякам

В отличие от предыдущего пункта, эмоциональность повышается - но касается это лишь того, что теперь любая мелочь, на которую раньше никто и внимания бы не обратил, может вызвать слёзы и расстройство на весь день.

5. Постоянные обиды

Кроме того, что расстраивает любой пустяк, так ещё и на действия окружающих чрезмерная реакция в виде обиды на любое слово, поступок или показавшийся косым взгляд. Настроение ухудшается ещё больше, со всеми портятся отношения...

6. Ничего не интересует

Все увлечения постепенно отходят на задний план, пропадает желание вообще чем-либо заниматься и изучать новое. Даже если заставлять себя хоть что-либо делать, это не доставляет удовольствия и вызывает скуку.

7. Отсутствие сил

Едва добравшись с работы до дома, остаётся единственное желание - упасть на кровать и даже не спать, а просто валяться и ни о чём не думать. При этом, сколько не отдыхай, а усталость не проходит.

8. Неожиданная любовь к сладкому

Сладости, как известно, повышают уровень счастья. Поэтому если хочется питаться только ими, когда раньше и одна пироженка не вызывала особого воодушевления, значит, организм таким способом пытается почувствовать временное счастье.

9. Чрезмерная реакция на громкий звук

Неожиданный хлопок дверью, будильник, звонок телефона могут заставить подпрыгнуть любого человека. Но если вдобавок к этому звуки вызывают долговременный страх и заставляют нервничать, то это уже является нездоровым признаком.

10. Плохое восприятие информации

Многократные перечитывания одного и того же предложения без понимания сути, невозможность запомнить простейшую информацию, даже привычные действия, неоднократно повторяемые, в какой-то момент могут вызвать ступор и недоумение.

Фото: mind-control.ru