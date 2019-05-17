Самые раздражающие и неуместные вопросы

Даже при самых хороших и дружелюбных отношениях с собеседником можно умудриться задать ему такой вопрос, который не только поставит в неловкое положение обе стороны и испортит настроение, но и выставит вопрошающего бестактным хамом. Острее всего реагируют женщины, но и мужчину подобные вопросы способны разозлить, даже если он не подаст виду и отшутится. Задавая такие вопросы, не стоит удивляться, если последует перевод темы, а то и вовсе злобный ответ сквозь зубы и прекращение разговора. Невежливо, конечно, но и вопросы бывают некорректны.

1. "Когда замуж/женишься?"

Вопрос, способный привести любую женщину в ярость. Чем она старше, тем чаще окружающие начинают до неё допытываться, и неудивительно, если однажды они получат весьма грубый ответ. Ещё сильнее ухудшить ситуацию можно, если продолжить расспросы, оправдываясь беспокойством. Какие бы не были причины — это не касается посторонних.

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2. "Когда заведёшь ребенка?"

Второй вопрос, от которого глаз дёргается. Причём иногда вопрошающему даже неважно, есть у человека супруг(а) или нет, главное — время-то идёт, а детей не предвидится. Как и брак, дети — личное дело каждого. Некоторые люди в принципе не собираются ими обзаводиться, и никто не имеет права им указывать.

3. "Сколько зарабатываешь?"

Даже не являясь больной темой, о своих капиталах далеко не все любят говорить, только хвастаться. Но в таком случае человек сам поделится информацией. Скрывать свой заработок могут и те, кто получает немного, и те, кто зарабатывает прилично. И это их право.

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4. "Какая ужасная вещь, откуда это?"

Если что-либо из гардероба знакомого не пришлось по вкусу, мнение об этом нужно делиться, только если его спросят. При этом, чтобы не лгать, можно ограничиться высказыванием о том, что лично вам она не нравится.

5. "Сколько у тебя было партнёров?"

Бестактный вопрос даже со стороны текущего партнёра. Не все имеют желание делиться информацией о своих связях, особенно когда это может быть использовано против них.

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6. "Ты в курсе, у твоей бывшей пассии новые отношения!"

Даже если пара разошлась без скандалов и сохранила дружеские или нейтральный отношения, услышать подобную фразу в скором времени после расставания бывает больно и обидно. Разговор на эту тему уместен, если собеседник является инициатором.

7. "Как ты смог(ла) вступить в брак вот с этим?"

Мало того, что человек при неудачном браке сам переживает и испытывает стресс, ещё и окружающие подливают масла в огонь. Даже если он сам виноват в происходящем, не стоит влезать в чужие семейные отношения.

8. "Почему не сядешь на диету?"

Мощный удар по самооценке собеседника. Особенно когда он и так на диете, но по каким-либо причинам это не дает видимых результатов. Так или иначе, но что делать со своим телом и здоровьем он решает сам. Такой вопрос можно задать только тогда, когда человек уже всех довёл жалобами на лишний вес, но не собирается как-либо справляться с ситуацией.

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9. "Зачем тебе ещё одна "вышка"?"

Такие вопросы очень любят задавать люди, которые и одним-то высшим образованием редко могут похвастаться. Не стоит так откровенно этим светиться. В любом случае, стремление человека к развитию всегда похвально.

10. "Зачем тебе это уродство на теле?"

Увидев татуировки, пирсинг или просто необычную прическу (окрашенные волосы, дреды), многие задают вопрос именно в подобном тоне, что, разумеется, чрезвычайно раздражает. Не логично ли подумать, что если человек что-либо делает со своим телом, то потому, что считает это красивым, а вовсе не уродством?

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Фото: brjunetka. ru