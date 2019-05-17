Баланс в жизни часто бывает нарушен ввиду внешних стрессовых факторов, проблем на работе, в семье или других областях. Многие люди хотели бы научиться управлять своим сознанием, чтобы жизнь казалась им радостнее и проще.

Возможно ли сделать это самостоятельно и в кратчайшие сроки? Мы попытались разобраться в данном вопросе.

Первые шаги.

Важно понимать, что качество жизни и уровень жизни — не одно и то же. Второе может напрямую повлиять на первое, но, как ни парадоксально, люди, чувствующие свою жизнь полной и красочной, не стремятся иметь горы денег и ездить на дорогих машинах.

Чаще всего люди хотят быть богатыми, красивыми, иметь прочные отношения, карьеру, популярность и возможность самореализации.

Поскольку качество жизни и есть синоним подлинного счастья, то важно понять, какие из вышеперечисленных сфер будут приносить счастье конкретно вам. Нередко люди дают себе установку "Я буду счастлив, когда…", но когда наступает это самое "когда", они обнаруживают, что на самом деле глубоко не удовлетворены своей жизнью.

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Определившись с целями, необходимо совершать планомерные действия, которые будут вам по силам здесь и сейчас. Чтобы сконцентрироваться на важных вещах, необходимо научиться быть счастливым в любой момент времени.

Как стать счастливее прямо сейчас?

На пути к целям человек должен выполнять что-то, требующее от него определенных навыков и умений, но при этом не невозможное. Если цель и шаги к ней будут слишком просты или слишком сложны, они быстро наскучат человеку. Поэтому необходимо избавляться от всего, что доставляет много сложностей, иными словами, необходимо научиться упрощать.

Чаще всего истинные цели связаны с тем, что человек любит делать в этой жизни. Поэтому необходимо уделять время любимому занятию ежедневно и заодно работать над своими целями. Тогда будет создаваться ощущение, что каждый день наполнен смыслом и прожит не зря.

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Многие склонны быть к себе чересчур строгими. Это не помогает, а, наоборот, угнетает, приводит к самокопанию и не двигает вас в нужном направлении.

Первое, что нужно сделать — научиться быть снисходительнее к себе, давать себе время для отдыха, дарить самому себе какие-то небольшие призы за проделанную работу. Проще говоря, хвалить и любить себя и свой труд.

Эти советы кажутся очевидными, но если вы последуете им, качество жизни непременно улучшится и приведет вас к поставленным целям.

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Фото: communityhost. ru