Ревность или чрезмерная страсть, постоянная опека и контроль - часто подобное поведение кажется нам проявлением настоящей любви. На самом деле все это может разрушить даже самые идеальные отношения. Эксперты сходятся во мнении, что подобные вещи никак не могут быть проявлением настоящей любви. Поговорим о факторах, под влиянием которых может разрушиться ваш союз.

1. Ревность

Очень трудно вынести, когда любимый человек смотрит на кого-то другого. Но чаще всего ревность бывает беспочвенной и фанатичной. Помните, что ревнивец недостаточно себя ценит, когда сомневается в привязанности к нему. Часто человек забывает о том, любит ли он сам. Как правило, ревнивый человек - эгоист. Ему сложно делить вторую половинку еще с кем-то. Время должно быть посвящено только ему. Поводом для ревности может стать даже общение партнера с друзьями или родственниками. Подобное поведение очень пагубно влияет на отношения. Ревнивцу сложно видеть себя самостоятельным, проявлять уважение к самому себе и быть целостным субъектом.

2. Гиперопека

Забота и опека - часть счастливых отношений. Но как быть с чрезмерной опекой? Психологи утверждают, что она может пагубно сказаться на отношениях. Как правило, слишком заботливый человек мало верит в себя и свои силы. Он будет сомневаться в том, что его любят таким, какой он есть, поэтому прикладывает тонну усилий для доказательства своей нужности партнеру. Человек как бы пытается показать своей половинке, что больше никто не будет так усердно о ней заботиться, и бессознательно ожидает благодарности.

3. Зависимость

Иметь зависимость от человека - это быть способным на что угодно, лишь бы не оставаться наедине с невыносимой тоской и пустотой, когда

объект зависимости находится не рядом. Так ведут себя беспомощные дети, чувствуя безопасность только с матерью. Зависимый человек боится внутреннего одиночества, полностью растворяясь в другом человеке. Какова бы не была причина такой больной зависимости, постоянно находиться рядом с любимым человеком нельзя. Ему нужно личное пространство, а его недостаток приведет у проблемам в отношениях.

4. Собственничество

Собственник постоянно хочет обладать своим партнером, боясь его лишиться. Подобное поведение можно сравнить с ребенком и его игрушкой, которую он постоянно с собой носит. Собственник будет играться своей второй половинкой, манипулировать ею, заставлять жить по его правилам. Потеряв партнера, он останется лишенным жизненных сил. Нередко проявляется крайняя степень агрессии и рукоприкладство. Отношения, в которых один из влюбленных собственник, будут обречены на провал.

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Фото: lifeinheart.com