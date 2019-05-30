Каждый человек по-разному переживает разрыв отношений.

У кого-то уходит больше времени на залечивание душевных ран, у кого-то меньше.

Но, в любом случае, расставание всегда дает возможность вырасти и стать сильнее. Не существует универсального рецепта, помогающего пережить расставание. Но психологи все-таки дают несколько советов, основываясь на людском опыте. Вот основные из них:

1. Поиск опоры в себе

Разрыв отношений почти всегда приносит боль, сравнимую с физической травмой. Именно из-за этого в первые дни после расставания помочь может обычное обезболивающее. Вам кажется, что жизнь кончилась и счастья больше не будет. Но очень важно найти опору в самом себе. Старайтесь относиться к себе бережно, балуйте себя, занимайтесь любимыми делами. Побольше общайтесь с друзьями и родными, которые смогут вас поддержать. Станьте лучшим другом самому себе. В этом случае, вам всегда будет на кого положиться и не быть одиноким.

2. Не корите себя

Очень часто человек, которого бросили, начинает искать причины в себе, понижает свою самооценку. Или, наоборот, чувствует себя виноватым, если он инициатор расставания. Мы воспринимаем действительность как поражение, а не как новые возможности. Не вините себя за то, что вы сделали в отношениях или не успели сделать. В любом случае, это был опыт. Возьмите с собой в будущее то, что вы вкладывали в отношения и полученные навыки. Обида и злость только помешают двигаться дальше и выбраться из любовных оков.

3. Подарите свою любовь другим

Помните, что любовь можно испытывать не только в романтических отношениях. Попробуйте уделить внимание окружающим, отвлекаясь от

своих переживаний. Не забывайте о детях, родителях, домашних животных и друзьях. Многие из вашего окружения просто нуждаются в человеческом тепле и заботе. Просто научитесь замечать жизнь вокруг себя, и вы поймете, что возможность кого-то любить имеется всегда.

4. Вы не один/одна такая

Как говорится, не ты первый, не ты последний. Большое количество людей проходили через то же, что и вы. Миллионы мужчин и женщин пережили расставание, прошли через предательство и депрессию. Попробуйте найти единомышленников, пообщаться с ними. Возможно, вы сможете помочь друг другу преодолеть этот непростой период жизни.

5. Делайте что-то для себя

Очень часто мы совершенно забываем о себе, и с головой падаем в отношения. Возможно, вы не могли себе что-то позволить, так как вторая половинка была против или просто не хватало времени. Теперь перед вами весь мир. Делайте то, чего вам так давно хотелось, ведь рамок больше нет. Познайте самого себя, и вы сможете ощутить всю прелесть свободы.

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Фото: love-is.org