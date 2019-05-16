Эффект дежавю: что это на самом деле?

Наверняка каждого из нас хотя бы раз в жизни посещал необычный эффект, который мы называем дежавю. В тот момент кажется будто ты уже переживал это, видел подобные события и находился ранее в этом месте. Игра мозга или мистическая реальность — разберемся ниже.

Чаще всего дежавю возникает спонтанно — будь то посиделки с друзьями или рядовой поход в магазин. Переживание этого эффекта заставляет человека на несколько секунд "зависнуть" и осмыслить, что на самом деле происходит. Дежавю пропадает спустя некоторое время и оставляет за собой мистический след.

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Магическое очарование

Мимолетное ощущение дежавю достаточно проблематично забыть. Оно вызывает массу вопросов о возможностях нашего мозга и сознания, а также о потусторонних вещах, происходящих в нашей жизни. И хотя название эффекта образовалось только в 19 веке, сам феномен вызывает интерес у человечества с Античных времен.

Философы объясняли проявление дежавю, как воспоминания о прошлой жизни, а некоторые считали феномен подсказкой для человека. Первым взялся за изучение и объяснение эффекта Аристотель. По итогу он предположил, что причиной образования такого ощущения является расстройство психики человека. Кстати говоря, по статистике более склонны к дежавю люди, у которых имеется генетическая предрасположенность к недугам, связанным со сбоями чувственного восприятия (шизофрения, эпилепсия).

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Стертые воспоминания

Найти ответ на "загадку счастья" пытался и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд: он считал, что ощущение дежавю — остаток забытого воспоминания об очень сильном травматическом переживании или желании, которое может разрушить нашу психику. Проще говоря, вышеуказанный феномен — напоминание о наших потаенных фантазиях и звоночек о том, что мы в текущий момент столкнулись с чем-то желанным и в это же время запретным.

Ученик Фрейда психоаналитик Шандор Ференци из Венгрии был уверен, что речь также может идти о наших сновидениях: ситуация, происходящая на данный момент, ассоциативно напоминает нам об этих забытых снах.

Не обделил вниманием феномен и создатель аналитической психотерапии Карл Густав Юнг. В качестве аргумента он привел свои ощущения, которые ему удалось испытать при путешествии по Кении. Рисунок человека с копьем, который был нанесен на выступ скалы, вызвал эффект дежавю. Карл объяснил такой итог памятью предков, мол, каждый из нас помнит то, как жили наши первобытные родственники.

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Нарушения в мозговой деятельности

На сегодняшний день существует масса мнений, объясняющих причину происхождения феномена. Каждый выбирает себе свое объяснение, но ученые 21-го века пришли к выводу, что дежавю — обычное нарушение в работе нашего серого вещества. Здесь сразу же можно вспомнить Аристотеля, который считал точно так же.

Изучение эпилепсии, приступы которой опережает эффект дежавю, помогло нейрофизиологам найти причину таких ощущений: это мимолетная дисфункция в рабочей деятельности ряда отделов головного мозга. По итогу происходит разрушение ассоциативных связей между информацией из нынешнего времени и воспоминаниями из прошлого. Именно поэтому нам иногда кажется знакомой ситуация или объект.

Иное объяснение феномена: дежавю образуется в результате нарушения рабочей функции нейронной системы мозга, вызванного усталостью, стрессом или алкогольным состоянием. Оказавшись в неразберихе, наш мозг принимает новую информацию за давно известную.

Что на самом деле представляет из себя это ощущение — решать каждому самостоятельно. Кто-то волен придерживаться мистических версий, что это остатки воспоминаний из прошлого, а кто-то согласен с учеными и со сбоями в нашем мозге. В любом случае, дежавю — нечто малоизученное и необычное, что может прочувствовать человек.

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Фото: hi-news.ru