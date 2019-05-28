3 способа научить любить математику: советы учителю

В школе у каждого учителя свой подход к ребятам, сидящим за партой. Они могут с первого урока влюбиться в предмет, с радостью бежать в школу за знаниями, или идти на занятия, потому что заставили родители. Когда малыш не понимает основы одного из важных предметов, родители стараются искать репетитора, думая, что подобная ситуация складывается из-за невозможности ребенка нормально запоминать материал, делать сложные вычисления. Но он может не любить предмет и по другой причине - учитель не дал возможности почувствовать, что математика - интересная, местами сложная, но чаще точная и правильная. Преподаватели должны стараться не просто учить детей, а делать это таким образом, чтобы они полюбили предмет, захотели узнавать новое и бежать на занятия.

1. Нужно давать больше времени

Постоянная спешка похожа на современный темп жизни обычного человека - он старается все успеть, а позже жалеет, что слишком торопился. Мозг ребенка работает в похожем направлении, учитель говорит ему время, за которое следует выполнить задания. Первой мыслью в голове является - "как успеть правильно решить задачи за полчаса", а не "как правильно решить это задание, почему не стоит начинать с последнего" и т.д. Учитель может ставить рамки, но зачастую они являются отпугивателем, не позволяющим ребенку раскрыть собственный потенциал. Особенно идея с ограничением времени не подходит маленьким ребятам, только начинающим математический путь. Важно дать детям понять, что математика - это не просто решение задач на время, это гораздо большее!

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2. Не стоит сразу говорить ответ

Чтобы процесс получения знаний стал и полезным, и интересным, нужно стараться не сдаваться под напором учеников, не желающих заниматься решением, а сразу требующих ответ. Если дети услышат правильный ответ, они просто запишут его в тетрадь и даже не поймут - какие действия нужны для решения задачи, какие моменты они пропустили. Учитель не должен становиться просто человеком, говорящим условие, а потом быстро читающим ответ. Надо дать базу знаний, надо научить детей идти к ответу легкими и сложными путями, но напрягать мозг. Их возможности могут оказаться впечатляющими, если просто научить их коллективному обсуждению и принятию правильного решения.

3. Нужно уметь говорить "да"

От учителя слишком часто можно услышать привычное слово "нет". Преподаватели даже не задумываются, что ответ на вопрос ученика может многое значить, что его взгляд на поведение или желание показать больше, чем прописано в программе, может быстро изменить отношение ребят к математике и школе в целом. Хороший педагог не будет злиться без повода, запрещать решать задачу другим способом. Нужно давать ребенку свободу, полет, помогающий ему прийти к правильному ответу. Поэтому стоит говорить "да", когда он собирается решить иначе, использовать непривычный способ. Малыш начнет учиться на собственных ошибках уже на уроках математики.

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Фото: woman.rambler.ru