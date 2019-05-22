Оказание поддержки может стать решающим моментом для человека, оказавшегося в трудной ситуации. Он не может справиться с собственными чувствами или эмоциями, разобраться в их природе и важности, найти правильный выход и сделать верный выбор. В жизни случается множество различных ситуаций, когда близкому, другу, знакомому, однокласснику или коллеге нужна помощь. Люди нуждаются в поддержке в любом возрасте, они ищут её, стараются бороться с наступающими мыслями и не давать им победить. Оказывать поддержку не так просто, неверные слова могут лишь сделать ситуацию еще более проблемной. Как должна выглядеть хорошая поддержка, которая действительно поможет человеку собраться с мыслями и начать выходить из плохого состояния? Для начала стоит разобрать провальные способы, негативно сказывающиеся на взаимоотношениях людей.

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Отрицание проблемы и пережитых чувств

Отрицание в любом его проявлении редко заканчивается чем-то положительным для психологического состояния человека. Он сталкивается с различными эмоциями и начинает делиться ими с близким. А тот не хочет принимать факт, что для собеседника важным и нужными были даже негативные чувства, связанные с событиями, произошедшими давно или буквально вчера. Отказаться от отрицания нужно хотя бы из чувства уважения к человеку, попавшему в сложную ситуацию. Ему не просто справиться с настоящим проживанием всех чувств и эмоций, а уход от них лишь поставит его в бесконечную воронку. Она не позволит понять, что и плохие, и хорошие моменты можно и нужно проговаривать, забывая о ненужном отрицании.

Странные советы и навязывание собственного мнения

Сложно справиться с порывом и сильным желанием помочь другу или близкому человеку, когда он находится в трудном положении. Но поддержка в том, чтобы приводить примеры из чужой жизни и сравнинивать ситуацию с "аналогичной". Человек в состоянии стресса думает только о том, что стряслось, и может не слышать слов находящихся рядом людей. При переполнении эмоциями довольно сложно сконцентрироваться на реальной помощи и поддержке. Чтобы сделать это , стоит уйти от навязывания собственного мнения и придумывания множества похожих ситуаций.

Постановка диагноза

На эмоциях довольно просто уйти от разбора причин сложившейся ситуации и перейти к постановке диагнозов. Это может быть обидно, неприятно и слишком странно, когда человек, находящийся рядом, начинает перечислять все симптомы какого-либо расстройства. Он не врач, не психотерапевт или психолог, а все же старается сделать лучше с помощью неприметного способа. Если начинает казаться, что близкому нужна помощь специалиста, лучше мягко сказать ему о возможной помощи и предложить помочь. Реальные действия всегда будут работать гораздо лучше привычных слов.

(продолжение следует)

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Фото: www.psychologies.ru