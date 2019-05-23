Верные слова, сказанные в нужный момент способны творить настоящие чудеса. Человеку, оказавшемуся в неприятной ситуации, не просто приятно ощутить тепло и поддержку, ему важно понимать, что в сложные моменты есть, к кому обратиться за помощью и поддержкой.

Как реально помочь человеку, оказавшемуся в сложной ситуации?

Выслушать. Когда человек делится собственными мыслями или переживаниями, он надеется увидеть или услышать нормальный отклик. В ответ можно поделиться своим личным, рассказывать о своих переживаниях.

Нужно научиться слышать и слушать, замечать изменения в интонации и стараться улавливать настроение человека. Эмпатия важна в любом разговоре или взаимоотношениях, она помогает делать их прочнее и доверительнее.

При сильном эмоциональном потрясении сложно собраться с силами и начать взвешивать все решения, сразу принимать их. Если находящийся рядом человек будет помогать в обобщении всего сказанного и пережитого, приход к правильному решению дастся действительно легче.

Признание нормальности чувств и всего произошедшего поможет человеку найти силы для преодоления ситуации. Люди привыкли думать, что негативные эмоций или плохие случаи, боль, переживания и тоска - это плохо, нужно маскировать всё перечисленное и только радужно улыбаться в ответ на весь негатив. Правильный взгляд на жизнь и вещи может помочь справляться с неудачами, но отказ от любых "плохих" эмоций и чувств всегда оборачивается выгоранием. Оно может длиться слишком долго, влиять на общее состояние, убивая радость жизни.

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Фото: www.centerdushi.ru