Какие зодиакальные знаки могут рассчитывать на удачу на этой неделе, расскажет наш традиционный еженедельный гороскоп.

Овен. Несмотря на то, что эти семь дней будут спокойными, следует запланировать все дела на 23 мая. Именно этот день принесет удачу во всех начинаниях и позволит осуществить давно задуманное.

Телец. Представителям этого знака повезло больше. В эти семь дней колесо Фортуны посетит их трижды — в понедельник, четверг и субботу. Везение будет неотъемлемой частью этих трех дней, так что наслаждайтесь моментом.

Близнецы. Рожденные под этим знаком на предстоящей неделе вряд ли могут рассчитывать на что-то хорошее. Слишком много хлопот обрушится на Близнецов, а некоторые проблемы необходимо будет решать в срочном порядке. Так что надейтесь только на собственные силы.

Рак. Удачными днями для Раков станут вторник, среда, пятница и воскресенье. Благоприятное расположение плане сулит представителям данного знака во всех начинаниях, чем нужно сполна воспользоваться.

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Лев. Царь зверей не сможет рассчитывать на удачу в конце мая. Наоборот, в жизнь Львов прочно войдут проблемы из прошлого, а первый тревожный звоночек прозвучит уже в понедельник, когда придется решать возникшие проблемы с родственниками.

Дева. Удача будет частой гостей в жизни Дев на предстоящей неделе. Начиная с понедельника, сложатся благоприятные обстоятельства для решения многих важных вопросов. Фарт окажется на стороне Дев, они смогут воплотить все свои замыслы.

Весы. Благоприятная неделя ждет Весы. Они могут особо не напрягаться в делах и работе, ведь планеты сами побеспокоятся о том, чтобы все прошло так, как нужно. Самыми плодотворными окажутся 24 и 26 мая.

Скорпион. Первая половина недели пройдет в решении проблем, но начиная с пятницы, элемент везения будет проявляться все чаще. Удачными станут 24 и 26 мая.

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Стрелец. В любви удача не предвидится, а вот в рабочих вопросах везти вам будет серьезно, благодаря чему, вы сможете заработать неплохой капитал. Благоприятными окажутся 21, 23. 26 мая.

Козерог. Не стоит рассчитывать на удачу, не прилагая самим для этого никаких действий. На этой неделе проблемы и конфликты будут происходить в вашей жизни один за другим, особенно плохими днями окажутся пятница и суббота.

Водолей. Удача заглянет в вашу жизнь ненадолго, пробыв в гостях 20 и 21 мая. После чего, она исчезнет в неизвестном направлении, а на горизонте появятся проблемы, которые нужно будет решать.

Рыбы. Во вторник и пятницу можете рассчитывать на благосклонность Фортуны, а вот в остальные дни этой недели можете уповать только на случайное стечение обстоятельств, да на собственные силы.

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Фото: zviazda. by