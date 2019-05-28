В кругу наших знакомых найдется немало людей, которые могут поставить нас в неловкое положение какими-то своими неоднозначными выходками. В компании таких людей мы попадаем в щекотливые и неприятные ситуации, когда избежать всеобщего внимания и порицания не представляется возможным. Поведение партнера заставляет нас не только чувствовать себя не в своей тарелке, но и ощущать чувство стыда.

Оказывается, на способность ставить других в неловкое положение влияют (помимо всего прочего) и звезды. Астрологи рассказали, представители каких зодиакальных знаков в "группе риска".

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Овен. Представители этого зодиакального знака имеют огромное чувство достоинства, и они не стесняются опозориться в обществе. Овны весьма раздражительные люди, и если что-то пошло не так, то люди данного знака могут легко выйти из себя. Вспыхнуть Овен может за минуту, при этом он не обращает никакого внимания на окружающих его людей, ему все равно, что они подумают про его поведение. В повседневной жизни овен ведет себя спокойно, считаясь тактичным знаком. Правда, только до тех пор, пока его не выведут из себя. А сделать это очень легко. Под влиянием внешних обстоятельств и дурного настроения Овны могут показать себя с некрасивой стороны, о чем потом горько жалеют. Однако их натура не позволяет перестроиться по причине того, что Овны не могут совладать с собственным темпераментом.

Рак. С одной стороны этот знак очень ранимый и чувствительный, и у многих возникают сомнения насчет того, что он может вообще кого-то опозорить. В любых жизненных моментах такое поведение исключено, но стоит Ракам чуть выпить, как они меняются мгновенно. Накатив несколько рюмок крепких алкогольных напитков, люди, родившиеся под созвездием Раков, становятся неузнаваемыми. У них сразу развязывается язык, они несут чушь, за которую стыдно становится окружающим. Характерные признаки неподобающего поведения Рака - фамильярность, громкий смех, пошлые шутки, которые вгоняют в краску присутствующих рядом. В такие моменты лучше сразу увести его домой, чтобы он еще больше не наломал дров. Потом он за это вам будет очень благодарен.

Лев. Если вы остаетесь со Львом один на один, то он представляется вам милейшим человеком. Однако, стоит только появиться другим людям, как представители этого знака становятся совсем другими. Они стараются произвести впечатления на нового человека в вашей компании, не гнушаясь любыми способами, чтобы таким образом оказаться в центре внимания. Больше всего Львы стараются произвести впечатление в компании, где собираются сильные мира сего, в надежде что их заметят.

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Фото: m.7days.ru

