Человек 80% информации получает визуально, но это не значит, что для того, чтобы понять, что за человек перед вами, стоит руководствоваться лишь зрением. Очень многое о собеседнике может сказать его голос. Разбираемся в качествах человека исходя из особенностей его голоса вместе, читая статью ниже.

Безразличный голос

Если человек разговаривает с вами монотонным, скучным голосом, то он является очень закрытой личностью, у которой много внутренних проблем. Они редко говорят то, о чем действительно думают, с ними трудно найти общий язык, потому как они не склонны проявлять эмоции. Завести близкие отношения с такими людьми достаточно сложно.

Сладкий голос

Обычно речь идет о женщинах, которые обладают нежным голосом с придыханием. Такие личности часто ведут себя как скромные и кроткие ангелы, но на самом деле они достаточно агрессивны. Капризность таких людей может выходить за рамки приличия, что не всегда приятно.

Резкий голос

Обладатели подобного голоса обычно старается привлечь к себе внимание. Это голос тиранов и манипуляторов. Они действуют и говорят с агрессией, направленной на всех вокруг, и побуждают других испытывать негативные чувства. Нередко они даже не замечают резкости своей речи, но за этим кроются неразрешенные конфликты с внешним миром. Общения с такими личностями лучше избегать.

Тихий голос

Голос неуверенных в себе личностей - тихий и сбивчивый. Низкая самооценка, излишняя застенчивость и отсутствие самоуважения - спутники обладателей тихого голоса. Подобный набор качеств чреват пассивной агрессией, которая может быть направлена в том числе и на вас. Таких собеседников всегда стоит внимательно слушать и уделять им достаточно внимания, чтобы они смогли чувствовать свою нужность и важность в компании.

Быстрая речь

Говорить быстро мы начинаем в состоянии сильного возбуждения, когда мысли текут быстрее, чем мы успеваем их озвучить, поэтому такая речь обычно обрывиста и хаотична. Такие личности обычно ошарашивают окружающих и, в переносном смысле, занимают слишком много места, их сложно понять. Это также может быть следствием изучения иностранных языков или же проблем с самооценкой. Быстрая речь, как и громкая привлекает к себе повышенное внимание.

Медленная речь

Медленная речь - спутник интровертов. Это люди, погруженные в себя и не всегда охотно желающие выплывать за пределы глубин своего внутреннего мира. Если они начинают говорить, то остановить их уже сложно, скорее всего, такой собеседник пропустит ваши замечания мимо ушей, будучи увлеченным лишь собственной нитью повествования. Помните, что такие люди могут много мечтать и увлекаться своими выдумками, так что не принимайте за чистую монету все их рассказы.

Смена тембра речи

Важно обращать внимание на те моменты, когда у человека меняется тембр голоса. Если голос стал более высоким, человек вероятно привирает или хочет скрыть правду. Если тембр стал ниже, значит разговор задел неприятную для человека тему.

Фото: news.sputnik.ru