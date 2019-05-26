Влияние музыки на эмоциональное состояние человека

Музыка является неотъемлемой и, пожалуй, одной из самых непостижимых частей человеческой жизни. Она вызывает сильнейшие эмоциональные отклики у людей, именно поэтому музыку часто применяют в различного рода терапиях. Психологами доказано, что музыка напрямую влияет на состояние и настроение человека. Эти знания можно позаимствовать себе на пользу и применять их в реальной повседневной жизни.

Историческое значение музыки в жизни человека.

В настоящее время музыка - один из видов искусства, с ее помощью люди выражают то, что они чувствуют. В древние же времена музыка носила куда более священный и сакральный характер, поскольку непременно сопровождала ход любого ритуала, жертвоприношения или любого другого общения с богами. Следующим шагом развития музыки считается появление письменной музыкальной традиции, изобретение всевозможных музыкальных инструментов. Ученые полагают, что музыка есть прямое отображение уровня культурного развития людей на том или ином временном отрезке.

Каким образом музыка влияет на психику человека?

Музыкальные жанры невероятны в своем многообразии, и с каждым годом их появляется все больше. Они либо включают в себя совокупность уже существующих, либо показывают нам нечто принципиально новое. И каждый из жанров влияет на эмоциональное состояние человека по-своему.

В целом можно выделить следующие факторы перемены настроения: события, слова, внутреннее самоощущение, действия. Каждый из факторов сложен и действует не в одиночку, о том, чтобы изучить ниточки их взаимосвязей у человечества ушла не одна сотня лет. В зависимости от того, чему больше всего подвержен конкретный человек, каждый жанр музыки будет влиять на него не так, как на всех остальных. Однако существуют некие общие принципы.

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Основные понятия в музыке, которые напрямую влияют на эмоциональное состояние, это ритм, тональности и их разнообразие, громкость, частоты и прочие дополнительные эффекты. Далее мы рассмотрим основные направления в музыки и то, как они влияют на человека. Все примеры и исследования общие, и, как уже говорилось, каждый человек имеет свой спектр ощущений от того или иного жанра.

Классическая музыка.

Основная цель классики - это успокоить, понизить уровень тревожности и раздражительности. Часто классическую музыку используют как средство борьбы с депрессией.

Тяжелая музыка: рок и метал.

Любая эмоция, которую испытывает человек в конкретный временной отрезок, будет многократно усилена с помощью тяжелой музыки. Она может быть как позитивной, так и негативной. Рок помогает человеку зарядиться энергией того или иного рода, нарушая его уравновешенность.

Поп-музыка.

Некоторые исследования подтверждают, что поп-музыка приводит к ухудшению внимательности и памяти из-за своей монотонности.

Джаз, блюз.

Джаз принято считать музыкой, оказывающей негативное влияние, в то время как блюз - оказывающей положительное.

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Фото: idntimes.com

