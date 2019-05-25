Комплекс превосходства является обратной стороной комплекса, связанного с отрицанием, наличием неуверенности в собственных действиях. При комплексе превосходства человеку нужно стремиться к определенному идеалу и не сдавать на пути к выбранной мечте, но низкая самооценка не позволяет нормально смотреть на возможности и давать оценку всему происходящему в жизни. Люди, имеющие проблемы с самооценкой, часто думают, что это не может их коснуться. Но в привычной жизни они идут к полному обретению власти над находящимися рядом людьми, могут постоянно убеждать себя в недостатке внимания. Описанные ниже признаки помогут понять, не выступает ли комплекс превосходства обычной иллюзией или обманом.

Постоянное сравнение с окружающими может перерастать в серьезную проблему, если человек продолжает мириться со всем происходящим. Ощущение собственной важности, различных заслуг и достижений у людей с комплексом превосходства часто завязано с другими людьми. Они ищут в сравнении настоящий выход, но не могут принять - сделан не верный выбор. При сравнении мозг человека начинает противиться и играть против: он лишь дает знак, что все совершаемые поступки неправильны или человек недостаточно хорош для определенной цели. Если случается так, что день не проходит без сравнения с друзьями, знакомыми, известными личностями, нужно искать настоящую причину и бороться ней. Часто она кроется на поверхности, но человек не может справиться с эмоциями и чувствами.

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Похожая ситуация начинает развиваться и с ошибками. Человек с чувством превосходства ощущает себя выше остальных, но не может брать ответственность за все происходящее - это не складывается с ощущением собственного достоинства и силы, различных умений и навыков. Если появляется недовольство скрытой внутри личностью, значит человек начинает прятаться за хорошей обложкой, которая точно понравится окружающим. И если приходится признаваться в допущенных ошибках - это значит, что нет идеальности в действиях, поступках, поведении. Подобный поворот событий может стать роковым для человека с данным комплексом. Он сразу сталкивается с ощущением пустоты и разрушения иллюзий.

Постоянное изменение настроения начинает появляться из-за того, что внутри человека часто сражаются две личности. Комплекс превосходства не всегда связан с только положительной и светлой стороной. В человеке могут уживаться его страхи, комплексы и полная уверенность в собственных силах и возможностях. Хорошее настроение и видимое преимущество помогает оставаться в привычном состоянии и не меняться. А с приходом негатива в жизни быстро начинают приходить и частые смены настроения. Из-за него меняется и поведение: окружающие могут не ожидать определенного поступка или бояться конкретной реакции на случившееся или сказанное. При сильных отклонениях или невозможности контролировать изменения лучше сразу идти за помощью к специалисту.

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Фото: impactfasttrack.com

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