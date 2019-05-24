Как сохранить любовь мужчины.

Отношения - это труд. Для кого-то это любимая работа, а для кого-то непосильная ноша. Женщины - интересные существа, и порой они уверены, что заполучив мужчину, можно расслабиться и жить по своим правилам. Но это далеко не так. И когда кажется, что жизнь наладилась, происходит то, что чего никто не ожидал. Женщина не понимает, что заставило близкого человека предать или просто уйти. А ведь для того, чтобы быть уверенным в своем избраннике, женщине надо совсем немного. Просто соблюдать определенные правила. И тогда шанс, что получится счастливо прожить всю оставшуюся жизнь, возрастает в геометрической прогрессии.

Дайте ему возможность решать самому.

У умных и продуманных женщин есть один трюк. Они мастерски могут выдавать свои решения за инициативу партнёра. Это поистине настоящее искусство, которое доступно не многим. Но даже если подобных навыков нет, то просто дайте мужчине решать самому. Конечно это не означает, что вы не будите участвовать в обсуждении, но решение должно остаться за мужчиной. Все серьезные семейные решения должен принимать именно он. Конечно мужчина может ошибаться, но пусть лучше произойдет ошибка, чем разрыв. Если роль домашнего руководителя возьмёт женщина, то это обесценит мужчину, и он почувствует себя ненужным. И если он по натуре не тряпка, то рано или поздно поймет, что вы стали по сути мужчиной, а двум самцам в одном логове не выжить.

Зависимость - это не привязанность.

Несомненно, мужчины любят внимание, и очень счастливы, когда чувствуют себя нужными. Но это не означает, что женщина должна липнуть к мужчине сутки напролет. Для женщины это иногда нормально, но в процессе отношений постоянный контроль, ревность и навязчивость только все портят. У всех должно быть личное пространство и собственные границы. Представьте, если бы вы понимали, что если не позвонили любимому в течении пятнадцати минут, у него начнется истерика. Подобная ситуация не является проявлением любви, это скорее паранойя и неуверенность в себе. Кстати небольшие расставания наоборот очень сближают. Дайте любимому немного свободы и получите отличные дивиденды.

Ревность не спасет.

Прошло время и в прошлом остались огромные мягкие медведи, сотни надувных шаров и неистовый секс на кухонном столе. Кажется, что огонек былой страсти угас и надо что-то делать. Глупейшим решением для разжигания огонька, будет использование ревности. И не надо слушать советов интернет специалистов. Ревность порождает злость и неуверенность. Куда полезней посетить мастер класс по нестандартным практикам секса. Даже если и получится встряхнуть мужчину с помощью ревности, то этим вы добьетесь только того, что мужчина как собственник просто не пожелает делится своим, ну а к вам отношение испортится. И в будущем можно просто потерять доверие.

Надо быть приятной самой себе.

Даже если произошел конфликт, надо выходить из него тем способом, который помогает это сделать. Пусть это будет вкусная еда или ночная посиделка с бокалом у подруги. И не важно нравится это кому-то или нет. Внутреннее состояние передается окружающим, не исключая вашего партнера. Не нужно быть тем, кто не нравится вам самим. Если вы будете излучать гармонию, то это будет настоящим магнитом для любимого человека. Ведь доказано, что мы подсознательно тянемся к человеку, излучающему счастье и уверенность в себе.

Не заменяйте партнеру маму.

Нередко после появления в семье малыша, женщина превращается в супермаму. Материнство меняет ее сознание и все остальное уходит на второй план или вовсе исчезает. Став мамой, женщина нередко начинает проецировать роль матери на партнёра. Но это ему не надо. Мама у него уже есть, а вот любимая, красивая, чувственная и сексуальная женщина пропадает. И тут вам никто не поможет. Никакие отговорки не смогут сохранить отношения, если у мужчины не будет рядом любящей и сексуальной женщины. Ну а материнство надо оставить для малыша, ему оно ох как нужно.

Внешность.

Говоря о внешнем виде, мы не имеем в виду стандарты Голливуда. Но надо придерживаться элементарных правил. Женщина всегда, даже дома, должна быть ухоженной и приятной. Очень важно, чтобы мужчина, видя свою избранницу получал эстетическое удовольствие. Дело в том, что женщина для любого мужчины - это элемент его статуса. И если женщина привлекательна и источает свежесть и счастье, то это означает, что в глазах других мужчин, ваш как настоящий самец заполучил такой привлекательный трофей. А это для мужчины дорогого стоит. И поверьте если он заметит зависть в глазах других представителей сильного пола, то вы будете сказочно вознаграждены.

Самодостаточность.

Нельзя полностью растворяться в мужчине. Надо обязательно иметь что-то своё. Это может быть какое-то увлечение, болтливая подруга или все что угодно. Но это должно быть вашим, даже если партнёр против. Со временем отсутствие личных интересов растворит вас и интерес со стороны партнёра пропадет. В итоге вы потеряете любовь и любимое занятие вместе с ней. Вы, как и ваш партнер имеет одинаковые права. Вы можете также тратить свои деньги или заниматься любимым делом. И если ваш партнер не разделяет ваших интересов, то в будущем все станет еще хуже и такие отношения обречены с самого начала. Но если каждый из вас будет иметь свои увлечения, то это лишь увеличит интерес друг к другу.

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