Как пройти проверку на полиграфе

Сегодня мало кто не слышал о полиграфе или, как его еще называют, "детекторе лжи". Очень широкую рекламу получило это устройство благодаря кинематографу.

Более того, многие издания утверждают, что достоверность проверок на полиграфе приближается к ста процентам. А редкие и незначительные ошибки списывают на непрофессионализм операторов.

Подобный миф очень тщательно подкрепляется полиграфологоми и организациями, которые заинтересованы в том, чтобы области в которых могли бы применяться подобные проверки, расширялись. Услуги организаций, использующих полиграф, стоят недешево, а значит надо расширять спрос на него. А еще миф о достоверности проверки на полиграфе оказывает сильное психологическое давление. Человек попросту теряет волю перед проверкой, что повышает результативность полученных данных. Тем самым полиграфолог ещё до начала проверки может быть уверен, что человек полностью дезориентирован и будет давать изначально правдивые ответы.

Другими словами, полиграф - это средство с помощью которого руководители компаний могут по сути контролировать и управлять офисным планктоном.

Другой миф гласит, что проверок на полиграфе опасаются только закоренелые преступники, а вот честному человеку нечего боятся, поскольку ему скрывать нечего. И если человек отказывается проходить проверку, то это косвенно доказывает его вину или неблагонадежность. Рождаются подобные мифы для того, чтобы вызвать сомнение и страх того, что отказ проходить проверку, может сделать вас виноватым. На самом деле, отказ от проверки на полиграфе не может служить доказательством вины.

У каждого человека, есть свои личные секреты и тайны, в которые он не обязан пускать посторонних. По сути проверка на полиграфе, является грубым вмешательством в личную жизнь. Хотя есть моменты, в которых использование параграфа вполне оправдано.

Во-первых, использовать полиграф вполне уместно в расследованиях тяжелых преступлений. Они несут опасность для общества и с ними можно бороться любыми методами.

Вторым случаем, когда допустимо использовать полиграф, может быть ложное обвинение в преступлении. И проверка на полиграфе, может стать единственным шансом, чтобы хоть как-то оправдаться.

Но чаще всего подобные проверки являются незаконными и нарушающими все существующие нормы права. Иногда руководитель компании устраивает массовые проверки персонала, только для того, чтобы выяснить лояльность к себе или делам организации. Также ревнивые супруги требуют проверки, если считают, что им не верны. Все эти услуги предлагают коммерческие организации, которые практикуют проверку на полиграфе.

Читайте также: Полиграф, или детектор лжи: "молчаливый болтун"...





Как работает полиграф.

Само тестирование может проходить в течение нескольких часов. Человеку задают вопросы, где надо отвечать «да» или «нет».

После каждого вопроса идёт пауза, во время которой и пишутся физические изменения. Машина фиксирует учащенный пульс, потливость рук или вздохи облегчения.

Процедура проверки очень сложная. Чтобы "подловить" человека оператор идёт на множество хитростей. Одни и те же вопросы задаются по несколько раз.

Иногда вопросы меняются, но тема остается прежней. Оператор может попросить отвечать на все вопросы утвердительно или отрицательно, и тем самым и сравнивать реакцию с предыдущими ответами.

Иногда оператор прост просто молчать и отвечать мысленно.

В процессе проверки будут задаваться и так называемые вопросы - наполнители. Это заранее известные и не имеющие к делу вопросы. Они служат для того, чтобы было сложнее говорить неправду, так как обилие таких вопросов изначально дают картину правдивых ответов.

Вот такая непростая процедура. Но, в общем-то, полиграф можно обмануть.

Как обмануть полиграф?

Все шансы на это есть у социального психопата - человека, у которого искажено восприятие социальных норм и морали. Это значит, что не будет и реакции на вопросы, связанные с нарушением этих норм. Бывали случаи, когда серийные убийцы и маньяки ловко обманывали полиграф будучи уверенными, что нет прямых доказательств их вины, а сами кровавые действия они не воспринимали как антисоциальные.

Еще легко справляются с обманом полиграфа люди, страдающие шизофренией в момент обострения и просто патологические вруны. Те и другие свято верят в свое вранье, и поэтому полиграф воспринимает все ими сказанное за правду. Шизофреники вообще не могут отличить правду от собственных иллюзий.

Третья категория "неподвластных" полиграфу - профессиональные актеры. Некоторые из них, кто в совершенстве владеет данным ремеслом или хорошо знаком с системой Станиславского, вполне может отождествлять себя с другим человеком и почти реально переживать его жизнь.

Четвертая группа - это сотрудники спецслужб. Этих людей готовят специально, причем подготовка идёт на настоящих полиграфах. В конечном итоге такие люди на уровне рефлексов могут управлять своими эмоциями и таким образом сбивать полиграф с толку.



Но если с психикой у человека порядок, он не артист и не работает в спецслужбах, то это не значит, что нет шанса обмануть полиграф. Конечно если будет назначена такая проверка, то времени на подготовку будет мало. Но все в ваших руках.



В самом начале надо понимать, что только спокойствие и вера в победу принесет успех. Важно изначально избавится от страха перед чудо - машиной, который будет внушать оператор.

Второе - это надо избавится от чувства, что вы в чем-то виноваты и пытаетесь это скрыть. Именно это мешает сопротивляться проверке. Надо осознать, что перед вами просто машина, а не оракул, который может читать мысли. Этот аппарат лишь фиксирует физические показатели во время контрольных вопросов и затем выдает результат, который анализирует полиграфолог.



Как работает машина? Если просто описывать работу полиграфа, то можно сказать, что физические реакции человека возрастают от значимости для него вопроса. Другими словами, если человек не имеет отношения к определенному делу, то значимые и незначимые вопросы дадут примерно одинаковые показатели на полиграфе. Но если человек причастен к делу, реакция на значимые вопросы будет отличаться.



Обычно перед проверкой, оператор проводит беседу с испытуемым, где обсуждается список и темы вопросов. Делается это для того, чтобы вопросы не были неожиданными. Иногда даже удивление расценивается полиграфом как ложь. Поэтому человек специально готовится к проверке.



Именно такое обсуждение может помочь в обмане полиграфа. Но для этого придется потрудиться и включить всю свою фантазию. Можно просто создать в голове альтернативную реальность и убедить себя в ее существовании. И главное - ни на секунду не думать о том, как все на самом деле. В этом случае две реальности будут переплетаться, и полиграф фиксировать запоздалую реакцию. Это будет означать, что вы попросту все врете.



Перед проверкой на полиграфе проведится предварительная проверка. Это делается для того, чтобы откалибровать прибор согласно индивидуальным показателям проверяемого. Это нижнее грудное дыхание, верхнее грудное дыхание, частота пульса, дрожание рук и электрическая реакция кожи.



Вам будет задан ряд значимых и незначимых контрольных вопросов, чтобы зафиксировать реакцию и ее изменение на заведомо известные вопросы. А также будут заданы вопросы, которые помогут выяснить реакцию на заведомую ложь. То есть вас попросят заведомо солгать, например, назвать себя чужим именем. Или испытуемому дают игральную карту, и оператор пытается угадать ее, ссылаясь на показатели полиграфа.



Читайте также: Детекторы лжи в России используются без закона







Фото: incolors.club