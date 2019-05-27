Каким зодиакальным знакам принесет удачу последняя неделя мая, рассказали астрологи. Наш еженедельный гороскоп удачи поможет правильно скорректировать свои планы.

Овен. Рожденные под этим знаком люди на этой неделе испытают глубокое разочарование во всех сферах жизни. Их депрессивное состояние не позволяет рассчитывать на удачу. Лучше переосмыслить свою жизнь и начать все с чистого листа.

Телец. Представители этого зодиакального знака будут всю неделю нежиться в лучах славы. Связано это будет с карьерой. Вы займете новую должность, а приятным бонусом к ней будет повышение оклада. Удачные дни на этой неделе - 29 мая и 1 июня.

Близнецы. Половинчатая неделя оставит двоякие впечатления. В ее начале на везение уповать не стоит, лучше рассчитывать на собственные силы. А вот в пятницу, субботу и воскресенье удача посетит Близнецов и задержится в них до начала новой недели.

Рак. Непредвиденные обстоятельства, которые будут происходить в жизни Раков в предстоящие семь дней, заставят их по-новому взглянуть на свою жизнь и окружающих людей. Придется сделать некоторые выводы и перестановки 28, 30 мая и 2 июня.

Лев. Продолжится черная полоса в жизни Львов, которые слишком много на себя взвалили, понадеявшись на собственные силы. Умерьте свой пыл и амбиции, иначе рискуете потерять последних друзей, которые вас вынужденно терпят.

Дева. Представители этого знака привыкли всегда рассчитывать только на собственные силы. Но и удача им не помешает, а она будет частым гостем в жизни Дев на этой неделе. 27, 29, 30, 31 мая, а также 1 и 2 июня рассчитывайте на поддержку небесных светил.

Весы. Рожденные под знаком Весов все семь дней будут пребывать в переменчивом настроении, что скажется на их самочувствии. Разогнать тоску и скуку помогут друзья. Наиболее благоприятными днями на этой неделе станут 28 мая и 1 июня.

Скорпион. Дела идут прекрасно, но это вовсе не повод, чтобы останавливаться на достигнутом. Смело шагайте вперед, а на благосклонность ее величества Фортуны, рассчитывайте 30 и 31 мая. В эти дни все у вас получится сделать в лучшем виде.

Стрелец. Если задумали что-то грандиозное, то не стоит спешить, а лучше подождать лета, когда звезды обещают вашему знаку максимальное содействие. Сейчас же просто сконцентрируйтесь на том, чтобы хорошо к нему подготовиться.

Козерог. Удачных дней на этой неделе будет не так уж и много, но они принесут не только моральное удовлетворение от проделанной работы, но и материальный достаток. На поступления в бюджет рассчитывайте 31 мая и 1 июня.

Водолей. Звезды рекомендуют вам сделать паузу во всех жизненных сферах и с головой уйти в себя для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. Нынешний ваш путь не имеет дальнейших перспектив и заведет вас в тупик.

Рыбы. Удача - не столь частый гость в вашей жизни. Вот и в предстоящие семь дней она обойдет вас стороной. Не нужно сильно расстраиваться по этому поводу, лучше соберитесь силами и преодолейте все сложности сами.

Фото: cilamicli.ru

