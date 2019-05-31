Пять знаков Зодиака, которым нынешнее лето принесет удачу и счастье

Весна передает свои полномочия лету. С этим временем года у многих людей связаны определенные надежды, построены планы. Большинство запланировало отпуск, кто-то в жаркую погоду предпочтет работу прохладному морю, Астрологи утверждают, что существует пять зодиакальных знаков, для которых нынешнее лето будет удачным во всех планах. В июне представителям данных знаков будет во всем везти, в июле следует рассчитывать на улучшение финансового положения, а в августе на судьбоносную встречу с любимым человеком.

Лев. Представители данного знака излишне самоуверенны, но нынешним летом, именно эта самоуверенность принесет успех во многих жизненных сферах. Первый месяц лета будет весьма насыщенным, но запомнится Львам нестабильностью. Они будут то на вершине славы, то на задворках жизни. В такой ситуации важно перетерпеть, ведь уже в июле и августе все станет на свои места, а жизненные невзгоды отступят.

Стрелец. С самого начала лета жизнь Стрельцов наполнится смыслом и счастьем, если они будут идти к намеченным целям, не оглядываясь на препятствия. Многочисленные проблемы в жизни останутся в прошлом, впереди же их ждет светлое будущее. Они сумеют проявить себя с лучшей стороны на работе, в общении с друзьями и личной жизни. Большинство рожденных под знаком Стрельца, сумеют начать новую жизнь с чистого листа, оставив в прошлой все неурядицы и проблемы.

Дева. Судьбоносным месяцем этого лета в жизни Дев окажется июнь. Интересный и необычный первый месяц лета подарит Девам встречи и положительные эмоции от общения с позитивными людьми. Заветные мечты осуществятся, появится уверенность в завтрашнем дне и стабильность. Можно смело планировать отдых или путешествия.

Скорпион. Представители этого знака смогут осуществить свою давнюю мечту, а первый месяц лета принесет успех в любых начинаниях. Новые встречи трансформируются в серьезные отношения, благодаря чему наладится личная жизнь. В августе Скорпионы получат новую должность, что позволит им улучшить свое материальное положение.

Рыбы. Начало лета сулит Рыбам непростые времена, но уже к середине июня ситуация наладится и стабилизируется. Небесные светила будут помогать на протяжении всех трех месяцев, благодаря чему люди этого знака сумеют реализовать большинство из того, что они задумали.

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