Гороскоп удачи на июнь 2019 года для всех знаков Зодиака

От удачи зависит многое в нашей жизни. Благодаря ее присутствию в повседневных ситуациях, мы испытываем прилив жизненных сил. Кому из знаков Зодиака она улыбнется в июне, расскажет наш ежемесячный гороскоп.

Овен. Этом месяц не принесет вам удачу. Придется надеяться на собственные силы. В третьей декаде июня могут возникнуть проблемы с родственниками, самыми неблагоприятными днями станут 22 и 26 число.

Телец. Представители этого знака испытают удачу нечасто. Расположение планет таково, что не сулит ничего хорошего Тельцам. Тем не менее, удачные дни в их жизни будут 11, 18. 21, 28 июня.

Близнецы. Переменчивость настроения данного знака отпугивает удачу, которая любит стабильность. Однако, в наступившем месяце она будет изредка посещать Близнецов, помогая им в различных ситуациях. Удачные дни - 8, 13, 19, 29 июня.

Рак. Если хотите, чтобы Фортуна, как можно чаще, присуьсьвовала в вашей жизни, то постарайтесь заманить ее своим хорошим поведением и целеустремленностью. Благоприятными днями для общения с ней станут 19 и 26 число.

Лев. На удачу в первом летнем месяце, даже, не надейтесь. Она будет обходить вас не то, что стороной, а десятыми дорогами. Чем-то вы прогневили Всевышнего, а теперь вынуждены расплачиваться за свои грехи.

Дева. Удача будет частным гостем в вашей жизни на протяжении всего месяца. Она посетит вашу жизнь 5, 7, 10, 13, 15, 17, 25. 27 июня, стараясь помочь вам преодолеть все препятствия, которые образуются на вашем пути в этом месяце.

Весы. Неплохим окажется июнь и для Весов. В этом месяце они смогут осуществить свою мечту. Кроме этого, представители этого знака могут встретить свою любовь. Надеяться следует на 4, 12. 14. 17, 21, 28 июня. Это самые благоприятные дни месяца.

Скорпион. Первая половина месяца будет очень удачной для Скорпионов. Они и свое материальное положение смогут поправить, и вниманием противоположного пола окажутся не обделены. Удачными станут 2, 6, 11. 14 июня. А вот потом удача испарится.

Стрелец. Самым удачливым периодом станет середина месяца. 13, 16, 20 июня Фортуна будет особенно благосклонна к представителям данного знака. Она побалует их неожиданными приятными сюрпризами.

Козерог. Первый месяц лета не принесет ничего хорошего в жизнь Козерогов. Разве что 9 и 11 июня можно надеяться на благосклонность Фортуны, запланировав на эти дни свои самые важные дела.

Водолей. Удачными в июне будут нечетные числа, начиная с самого первого. А вот в четные с Водолеями будут происходить всякие неприятности. Поэтому, выстраивайте свои дела так, чтобы самые важные решались тогда, когда удача будет вам помогать.

Рыбы. Месяц пройдет спокойно, никаких происшествий не будет. Удачные дни будут чередоваться с неудачными, начиная с 6 июня. Фортуна побалует рыб 6, 13, 16. 24. 27 числа.

Читайте также: Ученые доказали, что гороскоп - это туфта, а астрология нет





Фото: news.yandex.fr

