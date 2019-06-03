Астрологи предупреждают нас о том, что в июне ожидается пять неблагоприятных дней, которые принесут большие неприятности.

10 июня - Большой крест светил

В этот день формируется опасная астрологическая фигура месяца - Большой крест. Он принесет промахи в различных аспектах жизни, начиная от социальной и заканчивая личной. Он указывает также на опасность любых путешествий по воде. Этот день не сулит ничего хорошего и в деловой жизни. Все переговоры завершатся ничем, вы можете легко попасться на удочку мошенников. В бизнесе есть риск того, что будет неправильно оценена ситуация и сделаны неверные шаги, которые приведут к финансовым потерям. В этот день следует быть предельно осторожными.

14 июня - Оппозиция Марса с Сатурном

Такое сочетание не способствует жизненной активности человека, он ставит помехи и преграды на его пути. Не следует на этот день строить каких-либо планов, они все равно не осуществимы. Этот день не только даст паузу для передышки, но и обнажит ваши слабые стороны, что даст вам повод призадуматься о правильности ранее принятых решений. А еще это день повышенного травматизма, так что будьте особо внимательными.

16 июня - Оппозиции Меркурия с Сатурном

Такая комбинация планет принесет конфликты в общении и проблемы в поездках. Нужные встречи сорвутся по независящим от сторон причинам. Деловые люди найдут препятствия в виде чиновников, которые своим упрямством доведут до стресса. А еще этот день принесет проблемы со здоровьем, так что без лишней надобности не нагружайте себя нагрузками. Существует повышенный риск ДТП.

19 июня - Оппозиция Меркурия и Марса с Плутоном и Луной

Очень опасная комбинация планет, которая принесет людям только проблемы. В этот день повышенная травмоопасность грозит обернуться потерей здоровья или инвалидностью. ЧП и глобальные катастрофы могут случиться с высокой долей вероятности. Опасность и конфликтные ситуации в этот день будут случаться чаще, чем во все остальные. Рекомендуется избегать людных мест и отказаться от любых поездок. Форс-мажорные обстоятельства и стихия могут сыграть с вами злую шутку в дороге.

24 июня - Квадрат Венеры, Юпитера и Луны с Нептуном

Неблагоприятные планетарные влияния дня выльются в проблемные отношения с близкими людьми. Если не успокоите свои нервы, то эмоциональность способна разрушить, даже, самые крепкие отношения. Не проявляйте в личной жизни ни к кому симпатий, не обольщайтесь никем, чтобы потом не испытать горькое разочарование. Не стоит быть слишком щедрыми, не рекомендуется ввязываться в сомнительные финансовые проекты, типа пирамиды МММ.

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