Что следует знать о депрессии

Грусть, чувство подавленности, потеря заинтересованности или удовольствия от повседневной жизни - это симптомы, знакомые всем нам и встречаемые хотя бы один раз в жизни. Но если они сохраняются и существенно влияют на вашу жизнь, это может быть признаком серьёзных психических изменений - депрессии.

Хотя в России депрессия не считается чем-то уж таким «страшным», врачи по всему миру со всей серьёзностью относятся к этому диагнозу, называя депрессию болезнью. Так по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), депрессия является самой распространённой болезнью во всём мире и является основной причиной нетрудоспособности.

По оценкам экспертов ВОЗ, во всём мире от депрессии страдают 350 миллионов человек. А по данным другой организации, Центра по Контролю и Профилактике Заболеваний (CDC), около 8% людей старше 12 лет имеют в настоящее время депрессию.

Даже у многих видов рака процент заболеваемости ниже.

Первопричина или, точнее, механизм появления этой болезни точно неизвестен. Но некоторые специалисты сходятся во мнении, что депрессия вообще является сложной комбинацией генетических, биологических, экологических и психосоциальных факторов.

Но в целом, её признаки у всех практически одинаковы. Главная особенность этого диагноза, что её симптомы держатся в течение продолжительного времени: от нескольких недель до нескольких месяцев (обобщённо депрессией считают подавленное настроение в течение 6-8 месяцев).

А так болезнь характеризуется постоянным понижением настроения, чувством грусти, пониженным аппетитом, слабой концентрацией, нарушением сна, пониженной самооценкой, потерей веса, психомоторным возбуждением, усталостью, чувством бесполезности или вины, потерей интереса, а также повторяющимися мыслями о смерти или самоубийстве, или о попытке суицида.

Для определения депрессии используют специальные тесты: шкалу Гамильтона, шкалу Занги и тест Бека. Все они выдают результат за счёт детального рассмотрения всех симптомов депрессии. Также они могут подсказать специалисту, какой тип депрессии у вас.

Так существует несколько типов депрессивного состояния:

Униполярное. Этот тип предполагает, что преобладающим признаком является депрессивное (подавленное) настроение.

Биполярное. Характеризуется как маниакальными, так и депрессивными эпизодами, разделёнными периодами нормального настроения (ранее этот тип назывался «маниакальной депрессией»). Здесь следует сказать, что униполярная депрессия может включать тревогу и другие симптомы, но никак не маниакальные эпизоды.

Большое депрессивное расстройство с психотическими особенностями. Это состояние характеризуется депрессией, сопровождаемой психозом. Психоз может включать в себя заблуждения - ложные убеждения и отстраненность от реальности. Или даже галлюцинации - обнаружение несуществующих вещей.

Послеродовая депрессия. Серьёзное заболевание среди женщин. Она развивается в течение первых месяцев взаимодействия матери с новорождённым. Обычно тут сказывается перестройка организма матери, но часто только родившие женщины начинают сомневаться, а стоило ли рожать, смогут ли они справиться с этим грузом. Обычно этим типом страдают до 13% молодых мам.

Большое депрессивное расстройство с сезонным характером. Это состояние связано с уменьшением дневного света и обычно называется «осенней депрессией». Тут важную роль играет именно нехватка витамина D, а также изменение климата и количества солнечного света. В отличие от других типов, эта «хандра» лечится проще и быстрее.

Основными причинами же болезни (в общем) могут стать многие факторы. Тут и побочное действие некоторых лекарств, и старая травма, и личные проблемы, и физическая нагрузка, и переутомлённость, и плохая экология. В целом, список точных факторов ещё не определён - всё индивидуально.

Лечение депрессии предполагает два вида терапии: психотерапию и медикаментозное, за счёт антидепрессантов.

Также при лёгкой депрессии советуют аэробные упражнения. Они могут помочь в борьбе с диагнозом, поскольку аэробика повышает уровень эндорфинов и стимулирует нейротрансмиттер норэпинефрин, который связан с настроением.

В тяжёлых случаях некоторые клиники предлагают электрошоковую терапию - это особенно эффективно при психотической депрессии.

Под конец я скажу лишь одно: не занимайтесь самодиагнозированием и самолечением. Любимые успокоительные могут принести в неправильных дозах только вред и усилить подавленное настроение. Не следует опять же путать временную подавленность и депрессию - насколько «всё плохо» сможет определить лишь специалист. Поэтому просто запомните: чтобы уменьшить риск апатии и самой депрессии следует правильно питаться, особенно налегать на овощи, больше гулять на свежем воздухе, особенно днём, когда солнечно, заниматься спортом, особенно растяжкой. И в целом, главное уметь вовремя «спускать пар» - переутомление, постоянное напряжение необходимо куда-то «спускать», иначе они обернутся не только депрессивным состоянием.

Читайте также: Как не навредить человеку, оказавшемуся в трудной ситуации

Фото: sifil.ru