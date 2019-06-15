Как найти друзей, если вам за 40





Считается, что друзья приобретаются в юности. Многие, чей возраст приблизился к сорока, сетуют, что и на день рождения некого пригласить. Но психологи убеждены: друзей можно обрести в любом возрасте.

Почему исчезают друзья

У большинства людей есть семьи, дети, родственники, но порой очень хочется поговорить по душам с кем-нибудь еще. С друзьями можно обсудить важные темы, поделиться горем и радостью, в них ищут поддержку и понимание, с ними можно отдохнуть от домашних забот.

Но почему к кому-то приходят гости каждую неделю, а к другому за целый год никто так и не зашел?

Одна из главных причин - человек не готов делиться своим временем, заботой. А у любви и дружбы одна и та же основа - бескорыстное стремление создавать близкие, доверительные отношения.

Некоторые люди используют друзей в качестве жилетки, чтобы выплакаться, сбросить на них весь накопившийся негатив. В итоге товарищи незаметно отдаляются и исчезают из поля зрения или завершают дружбу бурной ссорой.

Еще одна причина отсутствия друзей - нежелание утратить свою автономность. Если кто-то нарушит привычный образ жизни, то будет потеряно собственное «я». То есть, человек сам отталкивает от себя других людей, так как не готов пустить их в свое личное пространство.

Если удалить эти пункты из своей жизни, то у человека станет другим выражение лица и люди сами к нему потянутся.

Никто никому не должен

Надо ли отвечать на телефонный звонок подвыпившего друга в три часа ночи, которому просто не спится, решать должен каждый сам для себя. Если подруга не пригласила на пикник, вряд ли стоит на нее обижаться. Друзья - это не собственность и ничего не должны другу, и он им тоже.

Почему откровенность вредит дружбе

Не стоит делиться с друзьями деталями своей личной жизни, то, что известно двоим, узнают и другие. Рано или поздно Наталья проговорится супругу подруги о ее бурном романе на курорте.

Если хочется кому-то рассказать о своих ярких эмоциональных переживаниях, лучше обратиться к психологу или священнику, которые сохранят все в тайне. Так человек защитит себя от неприятных объяснений в будущем.

Дружба дружбой, а денежки врозь

Взаимные расчеты между друзьями считаются нормальным явлением. Ведь случается, что приехав на два дня в Москву, друзья задерживаются на пару недель или гостят в Ялте у товарища 20 дней.

А между тем каждая семья строит свои планы, рассчитывает время, запас продуктов и денег до зарплаты. Если кто-то использует дружбу в личных целях, то вполне уместно внести в нее товарно-денежные отношения.

Как сохранить дружбу на расстоянии

Знакомая недавно сокрушалась, что близкая подруга уехала на ПМЖ в Израиль. А за плечами - 30 лет крепкой дружбы. Но современные технические средства позволяют сохранить близкие отношения на удаленном расстоянии. Для этого есть скайп и вайбер. По любому приятному пустяку можно отправить подруге фотографию, созвониться и поздравить с праздником, обратиться за советом. Общение необходимо поддерживать хотя бы раз в месяц, а потом вполне возможно найдется повод для встречи.

Дружба предполагает равноправие

В дружбе нет отношений руководитель - исполнитель. Если друг обращается на повышенных тонах, то лучше выйти из комнаты, подождать пару минут и снова зайти. И таким образом перезагрузить сценарий общения, которое должно базироваться на равноправии.

В некоторых случаях полезно взять паузу в отношениях, чтобы успеть соскучиться и понять, что этот друг действительно необходим.

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Фото: butterbin.com

