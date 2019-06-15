Почему все тяжело переживают первый развод

Когда двое разводятся в первый раз, то очень тяжело переносят возникшую ситуацию. Преодолеть развод и его последствия, вернуться к нормальной жизни помогут советы психолога Ольги Подольской.

Разводы - типичное явление

Каждому кажется, что произошло что-то из ряда вон выходящее. На самом деле разводами заканчиваются 895 из 1000 браков. Такие данные приводит Росстат за 2016 год и эта тенденция сохраняется до сих пор. Иначе говоря, практически распадаются девять браков из десяти. Но когда рушится собственная семья, чужой пример не утешает.

Ведь все перед свадьбой уверены, что выходят замуж раз и навсегда. Но даже если пара выглядит идеальной и совпадает по всем параметрам, она не застрахована от развода.

Даже в том случае, когда инициатором развода выступает женщина, разрушается ее представление о браке, как о прочной и нерушимой семейной жизни до «гробовой доски». Но если люди выбирают развод, значит такой брак им не нужен.

Стереотипы о разводе и их опровержение

Вместе с браком рушится стереотип о том, что умная женщина воспитает хорошего мужа из исходных данных, будет носить длинную юбку, чтобы выглядеть женственно, приготовит аппетитный обед, в чем-то проявит терпение и мудрость. Если не справилась, значит виновата.

Если же развод произошел по инициативе мужа - то это превращается в настоящую трагедию, ведь считается, что от хорошей жены не уходят. И мысль о том, что она оказалась ненормальной, отравляет жизнь женщины после развода.

Но в наши дни менталитет изменился. Ответственность за семейные отношения лежит на обоих супругах. Кроме того, жизнь стремительно меняется и люди в отношениях тоже меняются. И эти перемены не зависят от второй половинки. Попытка изменить другого человека обречена на провал.

Для одного из супругов жизнь может меняться быстрее, чем для другого. И нет никаких гарантий, что избранник станет меняться в том же направлении, что и его жена. Порой дороги расходятся, и спрогнозировать такой ход событий невозможно.

Гораздо полезнее будет не тратить силы и время на стремление управлять другим человеком, а направить их на совершенствование своей жизни.

Поэтому во многих случаях развод становится единственно правильным решением.

Но ни одно из расставаний не проходит так тяжело, как первый развод - видимо оттого, что после него избавляются от иллюзий все запланировать и сделать правильно.

Положительные моменты развода

Во всем можно найти положительную сторону. Жена не отвечает за те изменения, которые произошли с мужем, а только за свои собственные. Если перемены, случившиеся с ней, соответствуют обстоятельствам, то жизнь станет лучше.

И вполне вероятно, что в ее новую жизнь придут другие мужчины. Ведь у них тоже девять из десяти браков заканчиваются разводом.

Поэтому совершенно напрасно опасаться остаться одной - это еще один устаревший стереотип. Всегда есть шанс встретить мужчину, с которым совпадает направление движения женщины, и вместе они будут счастливы. Многие после первого развода вступают в брак несколько раз и каждый из них по-своему счастливый.

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Фото: healingheartsofindy.com