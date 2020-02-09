В ладу с собой
Как быть, если нравятся те, кому не нравитесь вы
Знакомо выражение «Мне нравятся те, кому не нравлюсь я»? Грустно, когда это про вас. Неужели нельзя ничего изменить и придется жить в одиночестве? Вовсе нет!
Что же делать?
- Во-первых, осмотритесь. Вокруг вас, наверняка, много хороших людей. Круг знакомых узок? Не беда. Расширить его никогда не поздно. Знакомьтесь. Будьте активны.
- Во-вторых, прекратите переоценивать свои данные. Будьте реалисткой. История Золушки - не правило, а исключение. Поэтому вот прямо сейчас переставайте ждать принца на белом коне. Их на всех не хватит. Выбирайте умом - лучшего из тех, кто есть рядом.
- Конечно, если в окружении одни хамы, то можно повременить с выбором. Да, придется побыть в одиночестве. И возможно, в это время что-то изменить: расширить круг общения, сменить работу, переехать в другой город...
- В - третьих, начните встречаться с кем-то. Пусть он не дотягивает до "мужчины мечты". Но это лучше, чем сидеть и жалеть себя. И потом: поймите - опыт важен.
Фото: ask.fm