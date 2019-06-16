Что такое "дружеские отношения" после развода

Половина людей верит, что бывшие муж и жена могут сохранить дружеские отношения, а другая - также искренне убеждена в невозможности такой дружбы. Но если под дружбой имеется ввиду поддержка в разных житейских обстоятельствах, то зачем они разводятся? Или они вкладывают в это понятие нечто другое?

Если отсутствует вражда

В ходе опроса психологи выяснили, что под дружбой большинство бывших супругов имеют ввиду отсутствие вражды.

Если женщина не распространяет сплетни о «бывшем» и разрешает общаться с ребенком, а он регулярно платит алименты, значит у них дружеские отношения. Если бывшие супруги не тратят время и нервы на раздел имущества, а нашли разумное решение, то для многих это повод считать дружбой.

В данном случае отсутствие направленной агрессии расценивается как дружеские отношения. На самом деле люди просто путают разные понятия.

Все, кроме секса

Секс играет большую роль в жизни каждого человека. По сути любовь представляет собой дружбу и секс. Но этим термином часто называют то, что осталось, когда из жизни ушел секс с партнером.

Если любовники расстались по причине сексуальной или бытовой несовместимости, из-за разных политических взглядов, они могут сохранить дружеские отношения. Пара больше не делит ложе, но теплые чувства остались и они поддерживают друг друга.

Но в браке совершенно другой уровень контакта, это один жизненный путь на двоих. А развод - очень хлопотное и нервное дело. Разве можно все разрушить из-за отсутствия секса? Ведь эту проблему можно решить сообща, обратившись к специалисту, либо другим способом.

Если брак распался из-за сексуальных проблем, то вполне вероятно, что он держался лишь на сексе и дружба здесь ни при чем. Или она исчезла давно, а секса не хочется из-за возникшей антипатии друг к другу.

Если ничего не было

Стал типичным распад семей по причине отсутствия секса после рождения младенца. Но если супругов помимо секса связывает дружба, они с энтузиазмом вливаются в новые условия жизни, помогая друг другу. Кто не осилил этот сложный, но интересный этап, впоследствии рассказывают, что остались со своей половиной «друзьями», то есть никем.

Вежливая дипломатия

Супруги являются друг для друга больше, чем друзьями и любовниками. Они имеют взаимные обязательства - моральные, денежные, правовые. Чтобы разорвать эти связи, отделять свое от общего, нужны серьезные причины. Если такое желание появилось, значит они уже не друзья. К тому же во время раздела имущества сложно обойтись без взаимных упреков.

И в этот момент возможны любые неожиданности в отношениях. Порой супруги демонстрируют исключительную вежливость, которой не наблюдалось в семейной жизни, вместе отстаивают свои интересы в агентстве недвижимости и все оформляют по справедливости. Бывает так, что в этот период пара настолько привыкает к вежливости и сплоченности, что мирится и приобретает более-менее дружеские отношения.

Надежда на возвращение

Довольно часто под дружбой понимают неразделенную любовь, когда в браке один любит, а другой позволяет себя любить. Но может наступить момент, когда кому-то надоест жить без любви и он подаст на развод, предложив расстаться друзьями. Другой - ухватится за это предложение, так как любит и страшится потерять. Он будет по дружбе приходить и ремонтировать утюг, прибивать вешалку. В такой ситуации один дружит, а второй - позволяет с собой дружить.

Гостевой брак

Бывшие супруги вполне могут остаться друзьями, если они обеспеченные и самодостаточные люди, каждый имеет собственное жилье, к тому же у них прекрасный секс и общие темы для общения. Единственный минус - несовместимость в быту, поэтому проведя время вместе, они разъезжаются по домам. И снова встречаются, оставляют друг другу детей, вместе проводят отпуск, ночуют у бывшей второй половины.

Вроде бы и разводиться было ни к чему. К такой модели отношений подходит название «гостевой брак».

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Фото: westsharm.ru

