Почему мы любим бесплатные вещи

«Кто не обрадуется неожиданному подарку? Я помню, как однажды получила скидочный купон на три бесплатных сладости в крупном супермаркете.

Вечером я с радостью пошла туда, но все хорошие сладости уже разобрали. Ворча, я выбрала из того, что осталось, и по дороге к кассе заполнила тележку покупками, о которых вспомнила как о необходимых. Я ведь так старалась сюда попасть - не уходить же с пустыми руками!

В итоге я пришла домой на час позже, чем обычно, со сладостями, которые мне не особо нравились, и с продуктами, которые дешевле было бы купить в соседнем магазине.

Но почему же мы настолько любим бесплатные вещи, акции, скидки и прочее, что все равно готовы менять свой график и планы ради них? Давайте разберемся.», - рассказывает Ева Кроков, психолог и специалист в области принятия решений.

Психология бесплатного

Удивительно, что люди при всей своей финансовой грамотности готовы часами стоять в очереди, чтобы получить бесплатный кусок пиццы или газировку, подписываться на сотни рассылок в обмен на скидки или заполнять различные формы в надежде выиграть приз.

С точки зрения продавцов в этом нет ничего плохого. Для многих площадок слово «бесплатно» стало частью рекламной стратегии: «Amazon», например, занялся рассылкой пробников товаров, схожих с тем, что получатели уже покупали. Клиенты и подборка пробников выбираются компьютером с помощью машинного обучения. В рассылке попадаются как корма для животных, так и моющие средства, кофе и косметика. Интересующимся стоит поискать твиттер девушки под ником Aman, которая в августе 2018 года получила бесплатный кофе.

Но так ли прекрасно понятие «бесплатно» с точки зрения покупателей? В то время, как появляется все больше инструментов, позволяющих рационализировать расходы, люди, по-видимому, придают все больше ценности так называемым «товарам и услугам нулевых затрат». Эту ситуацию отлично иллюстрирует эксперимент из книги Дэна Ариэли «Предсказуемая иррациональность» (вышла на русском языке).

Участникам предлагали выбор: элитная сладость «Lindt» за 26 центов или более дешевый и менее качественный шоколад «Hershey's» за 1 цент. И в начале выбор был примерно равнозначен, преимущества не получала ни одна сладость (примерно 40 на 40 процентов).

Но стоило снизить цены на 1 цент (25 центов за элитную и 0 центов за дешевую), все стали выбирать «Hershey's» (90% аудитории). При этом разница в цене составила все тот же 1 цент - но сила халявы продемонстрировала, что «нулевые затраты» при прочих равных оттесняют прочие факторы выбора. В чем же фокус?

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Фото: ratenews.ru