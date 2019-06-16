Можно ли сохранить брак, когда супруг хочет уйти

Бывает так, что пара прожила вместе несколько счастливых лет и вдруг, как гром среди ясного неба: муж решил уйти из семьи. Что кроется за этим решением? Можно ли его вернуть?

Типичная ситуация

Обычная семья. Она - сильная, самодостаточная женщина, за эти качества ее когда-то полюбил избранник. За семь лет брака случались небольшие разногласия, но супруги их решали сообща. В семье подрастала дочь. Жена по натуре эмоциональная женщина, ее муж - спокойный и терпеливый мужчина.

Вдруг без видимой причины супруг охладел к своей половинке, из отношений исчезли объятия, поцелуи, комплименты, секс. Женщина почувствовала себя одинокой и ненужной, муж старался усыпить ее подозрения. Вместе с тем он все больше отдалялся - поздно приходил с работы и проводил вечера, уткнувшись в экран телевизора, избегал общения. На выходные уезжал на дачу, объясняя это необходимостью отдохнуть. Спустя три месяца муж сообщил жене, что устал от таких отношений, собрал вещи и ушел, ссылаясь на то, что нужно пожить отдельно.

Жена не смирилась с ситуацией, звонила супругу и просила вернуться, но ее просьбы остались тщетными. На ее призыв решить проблему вместе, он не откликнулся. Как поступить в таком случае? Можно ли вернуть былые отношения?

Что делать?

Поведение мужа свидетельствует о том, что он считает отношения завершенными. В этой ситуации только одна сторона старается сохранить брак, но не находит поддержки и понимания у своей половинки. Настойчивые попытки вернуть супруга, скорее всего, закончатся его возмущением. Если мужчина хочет сохранить семью, он будет настроен на диалог и не станет уклоняться от решения проблемы.

При таких обстоятельствах лучше отдалиться, так как навязчивость вызывает обратную реакцию. Женщине стоит отпустить ситуацию, чтобы она развивалась сама и переключиться на себя. Всегда полезно уделить время своей внешности, фигуре, интересам и увлечениям. В этот сложный период женщину поддержат ее внутренняя сила и самодостаточность. Ведь именно она была лидером в браке, поэтому для нее важно не позволить обстоятельствам выбить себя из колеи.

В спокойной обстановке стоит сосредоточить свои мысли на тех погрешностях, которые обозначил супруг. Если для них есть основания и они являются истинной причиной разрыва, тогда есть смысл поработать над собой.

Удастся ли вернуть отношения после паузы - твердой гарантии нет. Некоторым супругам временный «антракт» бывает полезен, на расстоянии они осознают, что сильно привязаны друг к другу и после расставания их семейная жизнь обретает гармонию.

Но рецепт «перезагрузки» отношений действует не во всех случаях и довольно часто несколько месяцев паузы приводят к полному охлаждению, особенно тогда, когда возникла трещина в отношениях.

Нужно спросить себя: «Могу ли я простить обиды, которые причинил супруг и принять его без упреков?» Дав искренний ответ, женщина поймет: хочет ли она вернуть мужчину, который за пару месяцев разрушил многолетний брак.

Самое главное в этот момент - не зацикливаться на этой ситуации, отпустить ее и начать жизнь с чистого листа. Этот совет выполнить не просто, особенно, если разрыв произошел без очевидной причины. Но таким образом удастся вернуть почву под ногами.

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Фото: mumyazh.com

