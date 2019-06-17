Почему нам нравится испытывать страх

Знаменитый фильм ужасов Джона Карпентера «Хэллоуин» в этом году отмечает 40-летие. Немногие фильмы живут так долго. К тому же именно с него, говорят кинематоргафисты, запустился непрерывный поток съемок кино в этом жанре.

Зрители стекались в кинотеатры, чтобы посмотреть случайное убийство и хаос, которые мужчина в маске принес в маленький городок, напомнив им, что заборы и ухоженные газоны не могут защитить нас от несправедливости, неизвестности или неуверенности, которая всех ожидает и в жизни, и в смерти.

Фильм не предлагает никакой справедливости для жертв, в конце концов, никакого восстановления баланса добра и зла. Тогда зачем кому-то тратить свое время и деньги на просмотр таких жутких сцен, наполненных удручающими напоминаниями о том, насколько несправедливым и страшным может быть наш мир?

Психолог Грег Сигл провел последние 10 лет, исследуя только этот вопрос, считая типичный ответ «Потому что мне это нравится! Это весело!» неудовлетворительным. Он все еще не объясняет, почему люди хотят напугать себя преднамеренно. Ученый продолжал спрашивать: «Но, почему?». После двух лет сбора данных с коллегой, когнитивным нейробиологом из Университета Питтсбурга, они обнаружили выгоды от острых ощущений и страха.

Исследователи создали мобильную лабораторию в "подвале с привидениями" (это аттракцион в Питтсбурге, штат Пенсильвания).

Этот экстремальный аттракцион, предназначенный только для взрослых, выходил за рамки типичных ярких огней, звуков и анимационных персонажей, которые можно найти в доме с привидениями для семей. В течение примерно 35 минут посетители испытали серию интенсивных сценариев, в которых, помимо тревожных персонажей и спецэффектов, они были напуганы актерами, пойманы и подверглись воздействию электричества. Это было не для слабонервных.

Для исследования ученые привлекли 262 гостей, которые уже купили билеты. Прежде чем они вошли на площадку, каждый из них прошел опрос об их ожиданиях и чувствах. Их попросили снова ответить на вопросы о том, что они чувствовали, когда прошли через аттракцион.

Затем на мобильной ЭЭГ для сравнения мозговой активности обследовали 100 участников, которые выполняли 15 минут различные познавательные и эмоциональные задания.

Гости сообщили о значительном повышении настроения и что они чувствовали себя менее взволнованными и уставшими сразу после аттракциона. Чем страшнее, тем лучше: чувство счастья после этого было связано с оценкой опыта как очень интенсивного и страшного. Эта группа добровольцев также сообщила, что чувствовала, что бросила вызов своим личным страхам и больше узнала о себе.

Анализ данных ЭЭГ выявил снижение реактивности мозга "после" среди тех, чье настроение улучшилось. Другими словами, очень интенсивные и пугающие действия - по крайней мере, в контролируемой среде, подобной этому аттракциону - могут до некоторой степени «отключить» мозг, и это, в свою очередь, связано с улучшением самочувствия.

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Фото: b93.net