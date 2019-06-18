Медики говорят, что примерно половина людей страдает психозом, и главное его своевременно распознать, чтобы не усугубить ситуацию и не довести ее до крайности. Ведь своевременное лечение поможет избежать дальнейших проблем, которые по пятам следуют за психозом - депрессии и шизофрении. Вот пять ключевых признаков психоза.

Нарушения речи. Самый распространенный симптом психоза, о котором говорят медики, это нарушение речи у человека. Если психологическое расстройство обостряется, то в речи постоянно меняются темы разговора. Иногда это происходит неожиданно, иногда сознательно, иногда прямо на ходу. Человек, подверженный симптомам расстройства, не может соединить мысли между собой и привести их к единому смыслу, при этом теряя необходимые слова, а целые предложения из его речи просто выпадают.

Тревожность и паника. Если психоз обострился, то люди начинают слышать посторонние голоса, и подсознательно ощущать угрозу, хотя никаких предпосылок для этого совершенно нет. Такое положение вещей значительно повышает уровень тревожности, а иногда приводит и к состоянию паники.

Нарушения сна. Когда происходит обострение психоза, то нормальный сон теряется и нарушается цикличность. По ночам человек не в состоянии уснуть и долго ворочается с бока на бок, а днем он всегда пребывает в состоянии сонливости и готов тут же уснуть. Также часто психоз сопровождается бессонницей, хотя ранее у него не наблюдалось данного состояния. Нарушение сна - это главная причина, указывающая на то, что у человека психоз.

Депрессия. Если психоз начался и успешно развивается, это может привести сначала к классической, а затем и наступлению затяжной депрессии. Симптомы ее вам подскажет любой психотерапевт, главное, своевременно по этому поводу обратиться к профессионалу за помощью.

Галлюцинации. Это самый проблемный момент в жизни страдающего психозом человека. Он начинает слышать и видеть вещи, которые в реальности просто не существует, что приводит к сильнейшему психическому расстройству. Иногда больной человек, даже, может ощутить прикосновения со стороны не живых предметов, которых не может быть по определению.

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Фото: mozgid.ru

