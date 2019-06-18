Социопат: понять нельзя избегать?

«Они были правы на ваш счёт. Вы больной психопат! Высокоактивный социопат. С вашим номером» - пожалуй, многие из вас слышали про сериал BBC «Шерлок». Тем же, кто смотрел его, определённо полюбился главный герой, списанный с классического Шерлока Холмса. Так или иначе, что детектив Конана Дойла, что осовремененный Шерлок - главный герой имеет все признаки социопата.

Но, увы, за довольно интересным образом и за более романтичным героем Бенедикта скрывается серьёзное расстройство личности, которое вообще не располагает к романтике.

Социопатией в народе называют диссоциальное расстройство личности. Благодаря заблуждениям, а также телевизионным образам, «социопатом» сейчас могут спокойно назвать и человека, который просто не может общаться с людьми (социофоб), и человека, который ненавидит людей (мизантроп).

В любом случае подобным термином очень любят «кидаться» в современном обществе, хотя этот термин предполагает довольно неблагоприятную для людей болезнь.

Итак, диссоциальное расстройство личности - психическое расстройство, предполагающее антисоциальное поведение и мышление. Чаще всего это граничит с полным пренебрежением нормами морали наряду с агрессией.

Социопат может быть на первый взгляд и дружелюбным, и общительным, но это «маска», под которой скрывается девиант. В чём-то социопатия схожа с нарциссизмом - социопат так же всё внимание заостряет на себе. Только это не болезненное любование собой, а удовлетворение своих желаний любым путём.

Социопатия - довольно распространённое расстройство. В США, по статистике, около 4% взрослых людей болеют им, а это около 7,6 миллиона человек.

В целом эта болезнь характеризуется серьёзными проблемами в любых межличностных отношениях, постоянным девиантным поведением, отсутствием социальной адаптации, ухудшением трудоспособности, переменными или постоянными вспышками агрессии, конфликтности, эгоцентричностью, неумением приходить к компромиссу, низким самоконтролем, любовью к «острым» ощущениям, отсутствием эмпатии и привязанностей.

Такой человек может принести множество проблем другим людям. Социопаты часто используют людей в своих корыстных целях, не задумываясь о состоянии своих «жертв».

Как, например, отмечает американский доктор Даррел Тернер, которая ещё работает судебным психологом: «Социопат вступает в отношения, чтобы вести себя очень любяще, только в самом начале. Потом эта " любовь " разрушится или исчезнет, ​​как только потребности социопата будут удовлетворены».

Также Тернер отмечает, что «им нравится заставлять другого человека чувствовать себя плохо, разрушать его самооценку, унижать его и отчуждать от своей семьи и друзей - они не испытывают угрызений совести».

То есть социопаты благодаря болезненной самовлюбленности могут не испытывать, как «обычные» люди, острой нехватки любви и человеческих отношений в целом. Они зациклены на себе, а если они вдруг и решили проявить к вам симпатию, то это чревато для вас неприятностями, ведь, видимо, социопат решил «позабавиться», или вы стали для него определённым инструментом к достижению цели.

Причины расстройства точно нетзвестны. Существует множество теорий, предполагающих, что у социопатов есть нарушение в нейронных сетях, это пагубное воздействие других людей, плохая генетика... В общем, неизвестны в настоящее время ни причины возникновения расстройства, ни факторы риска.

Лечения социопатии также практически нет. Во-первых, пока неизвестны причины, нельзя точно сказать, что именно необходимо принимать. Поэтому нет стандартного медикаментозного лечения. Во-вторых, сами социопаты никогда не пойдут к врачу - по их мнению, всё в порядке.

Но всё же коррекировать поведение социопата можно. Например, используется когнитивно-поведенческая терапия. Её главная цель - научить пациента контролировать себя, уменьшать импульсивное поведение и включать последовательное мышление в процесс принятия решений. Но есть загвоздка: эта психотерапия работает только в том случае, если пострадавший действительно мотивирован к изменениям. А у социопатов, как говорилось ранее, с этим проблема - они действительно не понимают, почему им необходима помощь.

Поэтому забудьте романтический образ Камбербэтча, чей Шерлок склонен был к сопереживанию и состраданию. Настоящий социопат не способен к этому. Поэтому, если вы поняли, что в вашем окружении завёлся такой человек - не льстите себе глупыми надеждами. У них всё строится на своём индивидуальном мировосприятии, куда нормальные межличностные отношения не вписываются.

Читайте также: Игровой ник поможет выявить социопата

Фото: journalglamur.com

