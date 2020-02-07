Пауза в отношениях: когда она нужна, а когда - нет

Семейная жизнь вдруг пошла наперекосяк. Период охлаждения и безразличия сменяется взаимными обидами. Супруги охвачены то тоской, то напряжением на грани новой ссоры. Возможно, стоит отдохнуть друг от друга, пожить отдельно?

В каких случаях пауза в отношениях пойдет на пользу

Только не "уход из жизни"

В отличие от жизни одного человека, семейные будни — одни на двоих, и предполагают общие планы, гармоничное сочетание жизненных целей обоих в одной судьбе.

В повседневной жизни случаются сюрпризы, в том числе и неприятные.

Будни бывают чересчур бурными или серыми.

Даже одинокие личности время от времени бывают недовольны своей жизнью. Это вариант нормы, потому что придирчивость к себе служит толчком для нового витка развития личности.

Но вряд ли кому-то придет в голову мысль уйти из жизни из-за недовольства собой, и таким образом "отдохнуть".

Это касается и семейной пары, в которой люди могут ссориться, раздражаться, временами разочаровываться. Периодически возникающее желание "отдохнуть" у них будет выражаться в виде кризиса — недели молчания, позднем возвращении с работы и так далее.

Все это делается для того, чтобы некоторое время не общаться со своей парой. Но при этом у них не возникнет желания "уйти из жизни", потому что это полноценные взрослые люди, которые смогли создать семью.

Но возможен один вариант.

Незрелый брак

Если желание "отдохнуть" возникает только у одной стороны и является полной неожиданностью для второго супруга, это означает, что настоящей семьи не было или вскоре не станет.

Если муж или жена предлагает временно пожить отдельно, отдохнуть друг от друга, значит до уровня настоящей семьи этот человек еще не вырос.

Он играет в семейную жизнь, а сам не в состоянии взять на себя ответственность за другого, и на уровне подсознания продолжает жить один, разрешая своей половинке просто быть рядом, пока так удобно.

В случае неудобства всегда можно заявить, что все люди свободны.

Уйти или остаться

Только после того как прозвучала фраза, что вместе жить настолько сложно, что необходимо отдохнуть друг от друга, возникает вопрос:

"А стоит ли вообще жить под одной крышей?"

После временного "отпуска" многие пары вынуждены заново выстраивать отношения. А это более трудный процесс, чем начать все с чистого листа, потому что примешивается обида на партнера и опасение, что он снова может передумать.

Приняв решение разъехаться из-за постоянных скандалов, следует понимать, что по сути это настоящий развод, который пара пока считает временным.

Но такая ситуация дает возможность трезво оценить обстановку и сделать вывод о том, что двое — уже давно не семья, а живущие каждый сам по себе. Подтверждением тому станет поступательное облегчение души и улучшение отношений.

Общение будет не таким напряженным, станет крепче уверенность в себе.

Может статься, что кому-то понадобится не один такой "отпуск". Если окажется, что на расстоянии, в качестве друзей супруги общаются лучше, значит стоит искать другого спутника жизни.

Как семейной паре отдыхать от рутины

Небольшие разлуки полезны настоящим семьям.

Они отличаются от "отдыха" тем, что супруги не разбегаются в разные стороны в периоды равнодушия или претензий друг к другу. В такое время они объединяются и ищут способы стать ближе, вернуть жизнь в спокойное и гармоничное русло.

Это главный признак прочных отношений.

Отсюда следует другой важный вывод — отдельный отпуск, поездки к родственникам или выезд с друзьями на природу планируют только в благоприятные семейные периоды. В таком случае они дают возможность соскучиться за своей половинкой и вносят романтическую нотку в отношения.

Фото: dom-isemya.ru



