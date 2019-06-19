Отчего портятся отношения с родственниками

Довольно часто люди становятся чужими для своей семьи, накапливаются разногласия, которые отдаляют близких друг от друга. Обе стороны безмолвно страдают. Как исправить положение?

Признаки семейного отчуждения

Психологи дают определение семейному отчуждению, как отдалению и потере привязанности внутри семьи, которые с годами усугубляются.

Ситуация бывает настолько неопределенной, что невозможно понять - ухудшается она или улучшается. Для специалистов это относительно новая тема для изучения.

Такое явление характерно для разных стран мира. К примеру, благотворительная организация Stand Alone, которая поддерживает людей, страдающих от разрыва отношений с родственниками, считает, что это происходит в каждой пятой семье Великобритании.

Американские исследователи выяснили, что из более чем 2000 пар «мать-ребенок» 10% матерей оказались в ситуации отчуждения со взрослыми детьми. В ходе другого исследования (опять же в США) выяснилось, что более 40% его участников в определенный период жизни испытали отчужденность внутри своей семьи.

Этот факт подтверждает общее количество запросов Google Trends: многие очень часто в строку поисковика вписывают фразу о ситуации отчужденности, лидируют среди них граждане Канады, Австралии и Сингапура.

Зачастую аналогичные подробности из жизни звезд помогают простым людям пережить свою ситуацию и найти объяснение для себя. Так, в 2018 году отмечался большой интерес к интервью известного актера Энтони Хопкинса, в котором он признался, что около 20 лет не общается со своей дочерью.

Почему семейные отношения рушатся

Зачастую причиной утраты внутрисемейных связей становится развод родителей, при этом, в первую очередь, страдают отношения с отцом. Не менее распространенной причиной является разрыв отношений с членом семьи, который относится к маргинализированному меньшинству (сексуальному, религиозному и другим).

Чаще всего отчуждение приходит постепенно, без драматических сцен. Люди, опрошенные психологами, даже затруднялись сказать, когда это произошло. Разрыв отношений между близкими родственниками свидетельствует о том, что в отношениях давно накопилось напряжение. А последней каплей для закономерного разрыва может стать какое-то событие.

Если родственники хотят помириться, то они должны понимать, что причина конфликта кроется не в конкретной ситуации. Семье понадобится проанализировать свое прошлое.

Как помириться с близкими родственниками

Чтобы помириться или предотвратить отчуждение, не торопитесь осуждать другого. Исследование с участием матерей, 10% которых не общались со взрослыми детьми, привело к выводу: главной причиной отчуждения стало несовпадение ценностей.

В тех случаях, когда религия представляла большую ценность для матери, а дочь или сын пренебрегали ею, то это было для нее оскорбительно.

Речь идет не только о религии. Другая мать, высоко ценила честность, поэтому прекратила общение с сыном-лгуном. И таких примеров может быть масса. При этом моральные и духовные ценности оказывались важнее для матерей, а не для отцов. Взрослые дети чаще всего вспоминают об эмоциональной тирании в семье, а их родители редко затрагивают эту тему.

Противоположные стороны (родители и дети) по-разному оценивали одну и ту же ситуацию. К примеру, в Великобритании великовозрастные дети чаще вспоминали эмоциональные обиды, ставшие причиной разрыва с близкими. Родители постоянно их контролировали и критиковали в унизительной форме. А мать и отец видели источник бед в разводе или несовпадении ожиданий. Поскольку одна сторона оборонялась и не хотела слушать другую, то два человека не могли ничего друг другу объяснить.

Психологи считают: причина кроется в том, что у разных поколений различные взгляды на семейную жизнь. Но при обоюдном желании можно преодолеть любые разногласия.

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