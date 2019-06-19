Отчего портятся отношения с родственниками
Признаки семейного отчуждения
Психологи дают определение семейному отчуждению, как отдалению и потере привязанности внутри семьи, которые с годами усугубляются.
Ситуация бывает настолько неопределенной, что невозможно понять - ухудшается она или улучшается. Для специалистов это относительно новая тема для изучения.
Такое явление характерно для разных стран мира. К примеру, благотворительная организация Stand Alone, которая поддерживает людей, страдающих от разрыва отношений с родственниками, считает, что это происходит в каждой пятой семье Великобритании.
Американские исследователи выяснили, что из более чем 2000 пар «мать-ребенок» 10% матерей оказались в ситуации отчуждения со взрослыми детьми. В ходе другого исследования (опять же в США) выяснилось, что более 40% его участников в определенный период жизни испытали отчужденность внутри своей семьи.
Этот факт подтверждает общее количество запросов Google Trends: многие очень часто в строку поисковика вписывают фразу о ситуации отчужденности, лидируют среди них граждане Канады, Австралии и Сингапура.
Зачастую аналогичные подробности из жизни звезд помогают простым людям пережить свою ситуацию и найти объяснение для себя. Так, в 2018 году отмечался большой интерес к интервью известного актера Энтони Хопкинса, в котором он признался, что около 20 лет не общается со своей дочерью.
Почему семейные отношения рушатся
Зачастую причиной утраты внутрисемейных связей становится развод родителей, при этом, в первую очередь, страдают отношения с отцом. Не менее распространенной причиной является разрыв отношений с членом семьи, который относится к маргинализированному меньшинству (сексуальному, религиозному и другим).
Чаще всего отчуждение приходит постепенно, без драматических сцен. Люди, опрошенные психологами, даже затруднялись сказать, когда это произошло. Разрыв отношений между близкими родственниками свидетельствует о том, что в отношениях давно накопилось напряжение. А последней каплей для закономерного разрыва может стать какое-то событие.
Если родственники хотят помириться, то они должны понимать, что причина конфликта кроется не в конкретной ситуации. Семье понадобится проанализировать свое прошлое.
Как помириться с близкими родственниками
Чтобы помириться или предотвратить отчуждение, не торопитесь осуждать другого. Исследование с участием матерей, 10% которых не общались со взрослыми детьми, привело к выводу: главной причиной отчуждения стало несовпадение ценностей.
В тех случаях, когда религия представляла большую ценность для матери, а дочь или сын пренебрегали ею, то это было для нее оскорбительно.
Речь идет не только о религии. Другая мать, высоко ценила честность, поэтому прекратила общение с сыном-лгуном. И таких примеров может быть масса. При этом моральные и духовные ценности оказывались важнее для матерей, а не для отцов. Взрослые дети чаще всего вспоминают об эмоциональной тирании в семье, а их родители редко затрагивают эту тему.
Противоположные стороны (родители и дети) по-разному оценивали одну и ту же ситуацию. К примеру, в Великобритании великовозрастные дети чаще вспоминали эмоциональные обиды, ставшие причиной разрыва с близкими. Родители постоянно их контролировали и критиковали в унизительной форме. А мать и отец видели источник бед в разводе или несовпадении ожиданий. Поскольку одна сторона оборонялась и не хотела слушать другую, то два человека не могли ничего друг другу объяснить.
Психологи считают: причина кроется в том, что у разных поколений различные взгляды на семейную жизнь. Но при обоюдном желании можно преодолеть любые разногласия.
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Фото: aura.tabloidbintang.com