Бредкрамбинг: четыре фразы, выдающие ловеласа

Женщине бывает сложно понять, что у мужчины на уме. Но по некоторым фразам можно разобраться, как он относится к девушке, даже если она не владеет тонкостями телепатии.

Уже на первом этапе знакомства хочется знать: сложатся дальнейшие отношения или нет.

Что такое «бредкрамбинг»

Проблема возникает в том случае, когда мужчина переносит свидания, находит повод, чтобы избежать встречи. Вроде бы избранник дистанционно общается с дамой, но ситуация не развивается.

Психологи называют такое явление «бредкрамбингом» (от англ. «хлебные крошки» или «панировка»). Мужчина время от времени присылает сообщения, откликается на телефонные звонки, но больше ничего не происходит.

Виды «панировочных» фраз

«Доброе утро!» - ловеласы со стажем имеют привычку присылать такие приветы по утрам, чтобы вызвать ощущение своего присутствия и теплых отношений. Но после этого приветствия не поступает предложения подвезти женщину на работу или встретиться вечером. Если же она сама предложит вместе пообедать в кафе, он найдет уважительную причину отказаться от этой встречи.

«Как дела?» - такие смс-ки женщина может получать постоянно. Он способен внимательно выслушать девушку, активно реагируя на ее новости, а потом снова исчезает.

«Извини, я очень занят» - если женщине все-таки удалось договориться о свидании, то в последний момент от пришлет такое сообщение и предложит отложить встречу до более удобного времени.

«Я освободился, хочешь приехать ко мне?» - скорее всего, это сообщение женщина получит поздним вечером или ночью, когда нет реальной возможности добраться до избранника, и к тому очень хочется спать. Можно подумать, что она обязана неотлучно караулить его сообщения и по первому зову нестись на квартиру избранника в любое время суток.

Что это означает

Такой тип поведения свидетельствует о том, что мужчина специально держит женщину на расстоянии и отводит ей роль не обременительной любовницы. Дистанционное общение с девушкой он не прерывает ради возможного секса без обязательств.

Присылая периодически сообщения, мужчина создает иллюзию связи и поддерживает в женщине напрасные ожидания на серьезные отношения.

Как к этому относиться

Если для женщины приемлем вариант секса без обязательств и нравится новый знакомый, то не остается ничего другого, как согласиться на предложенный им формат общения. Просто необходимо трезво оценивать человека и не ждать от него предложения руки и сердца

Если же девушка рассчитывает на взаимную симпатию и любовь, то ее реакция на сообщения должна быть другой. На начальной стадии переписки нужно постараться сделать ее более предсказуемой.

Если мужчина не высказывает пожеланий встретиться, вместе поужинать в кафе, познакомиться с друзьями, женщина должна сама это предложить. Но если он тянет время, избегает встреч и на протяжении нескольких недель ситуация не меняется, стоит прекратить эту бесполезную переписку.

Нередко женщинам кажется, что надо еще немного подождать и отношения изменятся в лучшую сторону. Но чудо не произойдет. Влюбленный мужчина ведет себя совсем иначе, а такой знакомый надеется только на секс и может очень долго выбирать подходящий момент. Тем более, что написать сообщение не составляет труда.

Если женщина ищет глубокую привязанность, серьезные отношения с перспективой брачного союза, то пора переключить свое внимание на более достойного мужчину.

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Фото: buyukcerceve.com



