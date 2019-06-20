Как поднять себе настроение в плохую погоду

Погода - особое явление, которое способно весьма сильно влиять на эмоциональное состояние людей. Разумеется, у каждого понятие «плохой погоды» свое, но это не отменяет того факта, что из-за погоды иногда сильно ухудшается настроение и работоспособность.

Мы готовы дать несколько советов, как сохранить хорошее настроение в самую ненастную погоду.

Почему погода влияет на настроение человека?

По большей части хорошей считается та погода, которая радует солнечными лучами. Если рассматривать хорошую погоду в таком ключе, то объяснение поставленному вопросу найдется достаточно быстро. Солнце дарит нам витамин D, который, в свою очередь, усиливает воздействие на организм гормонов, отвечающих за хорошее настроение. Любой человек за редкими исключениями, вне зависимости от того любит он солнце или нет, оказавшись под солнечными лучами чувствует подступающую бодрость и прилив сил. Это правило действует и в обратную сторону: как только погода становится пасмурной и унылой, человек начинает чувствовать сонливость, вялость и усталость. Поэтому бывает так сложно сохранить хорошее настроение, когда на улице - настоящий кошмар.

Рассмотрим основные эффективные способы, способные справиться с данной проблемой.

Способ первый.

Любая непогода будет нипочем, если внутри организма уже содержится достаточное количество витаминов, минералов и прочих полезных веществ. Основной источник их получения - это еда. Поэтому следует следить за рационом своего питания, а также регулярно подкреплять организм новой порцией витаминов.

Способ второй.

Если на улице все серое и безжизненное, можно попробовать разбавить эту серость чем-нибудь ярким. Например, купить красочный новый наряд, заменить старые шторы в комнате на яркие и жизнерадостные, поставить на столик вазу с пестрыми цветами. Яркие краски, окружающие человека, моментально влияют на его психологическое и эмоциональное состояние. Не зря в дизайне такое внимание уделяют цветовым решениям, ведь каждый цвет по-своему влияет на человека.

Способ третий.

Если на улице - дождь и непогода, задумайтесь: возможно, это отличный повод перенести все встречи и мероприятия и остаться дома. А уж дома можно провести время с максимальной пользой: провести уборку, приготовить что-нибудь вкусненькое или просто поваляться на диване.

Способ четвертый.

Кроме того, плохая погода - хороший повод, чтобы пригласить в гости друзей и провести время за уютными посиделками. Вероятность того, что друзья будут заняты важными встречами в плохую погоду, особенно если речь идет о выходном дне, невысокая, многие из них с радостью согласятся провести с вами время.

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Фото: en.amerikanki.com

