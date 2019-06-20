Как наладить отношения с неприятелем

Между людьми возникают самые разные отношения. Настроить кого-то против себя, к сожалению, намного проще, чем кажется. Но если у вас нет желания враждовать и общаться в напряжении с каким-то человеком, то его отношение к вам можно улучшить.

Из этой статьи вы узнаете пару простых психологических советов, которые помогут наладить связи абсолютно с любым человеком, даже если до того он считал вас своим неприятелем.

Предложите человеку сперва полюбить самого себя.

Все очень просто: люди изъявляют желание общаться с теми, кто делает их счастливее и чуточку значимее, чем они есть на самом деле. Довольно часто неприязнь к окружающим корнями уходит в нелюбовь к самому себе.

И если после общения с вами человек начинает думать о себе в более положительном ключе, то он обязательно захочет это общение повторить. Здесь речь идет о банальной внимательности к чувствам других людей.

Как это сделать?

Существует несколько способов, которые помогут заставить собеседника почувствовать симпатию к самому себе. Самые распространенные и действенные - это сочувствие, комплименты и комплименты от третьего лица.

Важно не путать комплименты с таким понятием как лесть, поскольку последняя нравится далеко не всем и ее использование может лишь сильнее настроить человека против вас, либо же он решит, что вам от него что-то нужно. Комплименты должны быть просты, искренни и всегда уместны. Сочувствие же можно проявляться в элементарном вопросе «Как прошел твой день?» и в ответной реакции («Ох, кажется, сегодня тебе пришлось нелегко», «У тебя прямо лицо светится от счастья!»).

Комплименты от третьего лица используются с участием какой-то третьей стороны, которая одинаково хорошо знакома с вами и вашим собеседником и которая гарантировано передаст ему ваш комплимент без искажения и негативных оттенков.

Пожалуй, этот способ один из самых эффективных, ведь при его действии собеседник уже не сможет подумать, что вы используете обыкновенную лесть, и при следующих встречах его отношение к вам значительно улучшится.

Помимо всего прочего, необходимо всегда уметь признавать сильные стороны и достижения собеседника. При этом важно не уводить разговор в сторону от его заслуг, перетягивая одеяло на себя и не уделяя должного внимания изначальной теме разговора.

В целом, если есть цель сдружиться с каким-либо человеком, нужно понимать, что забота и мысли только о себе делу никак не помогут. Внимание и участливость - основа успешного общения, они могут сблизить даже тех, кто еще недавно считались врагами.

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