Газлайтинг: что это, и как спастись?

Психологические манипуляции имеют множество форм и видов. Их основное различие заключается в цели и в способах её добиться. В этой статье мы поговорим об одной из форм манипуляции, которая часто исходит от мужчины в сторону женщины - о газлайтинге.

Термин «газлайтинг» появился в сороковых годах прошлого века с выходом в свет пьесы Патрика Гамильтона «Gaslighter» («Газовый свет»), повествующей о властном и себялюбивом Джеке Мэннингеме и его жене Белле. На протяжении всего действия Джек всячески изводит свою жену ради своего больного удовольствия. Делает он это своеобразным способом - заставляя Беллу верить в то, чего нет - в искажённую реальность. Так он специально ходит по пустым помещениям, чтобы женщине постоянно мерещилось присутствие чужого человека, переставляет и прячет предметы, а также зажигает по всему дому газовые лампы, из-за чего свет в квартире семьи тускнеет (Джек утверждает, что Белле всё это мерещится). В общем, Мэннингем делает всё, чтобы свести с ума свою жену.

Поэтому подобная манипуляция - вынуждение человека сомневаться в адекватности его восприятия действительности - и получило название gaslighting (газлайтинг).

Итак, газлайтинг - это форма психологического насилия. В основном «насильник» предпринимает подобные шаги:

Заставляет свою жертву сомневаться в правильной работе своей памяти.

Заставляет сомневаться в своей адекватности, правильном восприятии действительности.

Постоянно унижает и оскорбляет жертву, с целью заставить её почувствовать себя глупой, неполноценной и слабой - сделать зависимой от себя.

Постоянно акцентирует внимания на недостатках жертвы.

Часто газлайтер - это социопат или нарцисс. Эти два типа не только предполагают эгоцентричного и себялюбивого человека, но и отсутствие у него эмпатии, сострадания. Социопат так вообще испытывает удовольствие от манипулирования человеком.

В целом, газлайтинг чаще всего наблюдается среди пар, и чаще всего в роли инициатора манипуляций выступает мужчина. Также газлайтинг часто наблюдается в семьях с детьми, где родители или родитель становится газлайтером, и на работе, где газлайтером становится начальник, а жертвой подчинённый.

Итак, как понять, что вы становитесь жертвой подобного насилия? В целом, все ситуации можно привести к следующим пунктам:

Вы начали делать всё в угоду абьюзеру, забывая о своих интересах и желаниях.

Ваши воспоминания не совпадают с воспоминаниями абьюзера.

Вы его идеализируйте.

Вы не можете сформулировать своё беспокойство.

Вы пытаетесь всячески угодить газлайтеру, но этого не происходит.

У вас часто с ним/ней происходят разногласия.

Вы часто чувствуете себя подавленным/ой.

Вы начали избегать друзей, с которыми сдружились до появления абьюзера.

Вы стали не уверены в своих воспоминаниях.

Вы начали терять собственное мироощущение.

Вас часто обвиняют в том, что вы не делали.

Все эти пункты указывают на то, что вы стали жертвой манипулятора.

Как и с любым другим абьюзером, особенно если вы человек стеснительный или доверчивый, бороться сложно. Поэтому действовать необходимо аккуратно, но решительно:

Всегда чётко разъясняйте свои мысли и суждения. Если манипулятор не согласен с вами, то мысленно оцените правильность уже его суждений - не вступайте в прямой конфликт.

Сохраняйте чувство юмора.

Умейте постоять за себя, не вступая в спор.

Поддерживайте отношения со своими друзьями и близкими, прислушивайтесь к их советам и мнению.

Если вы начали сомневаться в своей памяти - записывайте свои воспоминания. Причём так, чтобы никто их не нашёл. Сверяйтесь с ними, после того, как манипулятор пытался убедить вас в чём-то.

И главное - разорвите любые отношения с газлайтером.

Проблема последнего пункта в том, что газлайтеры, как «энергетические вампиры» наслаждаются вашими неопределённостью, тревожностью, беспомощностью и отчаянием. Поэтому он всячески будет препятствовать разрыву.

Здесь главное запомнить следующее:

Не ссылаться на определённые моменты в прошлом или его/её поведение, черты характера. Поскольку газлайтинг предполагает изменение восприятия, то абьюзер будет ссылать на это неправильное восприятие, как аргумент того, что «ничего страшного же не произошло, ты всё выдумал/а».

Расставаться следует быстро, за счёт одной беседы. Суть манипуляций - растягивание процесса. Чем дольше расставание, тем больше вы начнёте сомневаться в своём выборе.

Расставайтесь в незнакомом месте или в том, что не является ключевым для манипулятора. Например, вы можете пойти в ваше любимое кафе, главное, что произошедшее там имело просто тривиальный характер - абьюзер не должен использовать местность, чтобы манипулировать вами.

Не верьте обещаниям измениться. Эти заверения - всё часть манипуляции.

Прекратите общение под корень. Не разговаривайте впредь, не встречайтесь, не переписывайтесь. Даже если газлайтер и не станет вновь «налаживать» отношения, то он будет использовать эту коммуникацию, как ещё один момент, чтобы навредить вам психологически.

В целом, просто запомните: если в ваших отношениях с кем-то вам стало «не по себе», вы стали чувствовать дискомфорт и потеряли какое-либо удовольствие от общения - заканчивайте эти отношения. Независимо от того, газлайтинг это или нет. Всё для вашего психического благополучия.

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ФОТО: infidelityrecoveryinstitute.com