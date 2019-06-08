Газлайтинг: что это, и как спастись?
Психологические манипуляции имеют множество форм и видов. Их основное различие заключается в цели и в способах её добиться. В этой статье мы поговорим об одной из форм манипуляции, которая часто исходит от мужчины в сторону женщины - о газлайтинге.
Термин «газлайтинг» появился в сороковых годах прошлого века с выходом в свет пьесы Патрика Гамильтона «Gaslighter» («Газовый свет»), повествующей о властном и себялюбивом Джеке Мэннингеме и его жене Белле. На протяжении всего действия Джек всячески изводит свою жену ради своего больного удовольствия. Делает он это своеобразным способом - заставляя Беллу верить в то, чего нет - в искажённую реальность. Так он специально ходит по пустым помещениям, чтобы женщине постоянно мерещилось присутствие чужого человека, переставляет и прячет предметы, а также зажигает по всему дому газовые лампы, из-за чего свет в квартире семьи тускнеет (Джек утверждает, что Белле всё это мерещится). В общем, Мэннингем делает всё, чтобы свести с ума свою жену.
Поэтому подобная манипуляция - вынуждение человека сомневаться в адекватности его восприятия действительности - и получило название gaslighting (газлайтинг).
Итак, газлайтинг - это форма психологического насилия. В основном «насильник» предпринимает подобные шаги:
- Заставляет свою жертву сомневаться в правильной работе своей памяти.
- Заставляет сомневаться в своей адекватности, правильном восприятии действительности.
- Постоянно унижает и оскорбляет жертву, с целью заставить её почувствовать себя глупой, неполноценной и слабой - сделать зависимой от себя.
- Постоянно акцентирует внимания на недостатках жертвы.
Часто газлайтер - это социопат или нарцисс. Эти два типа не только предполагают эгоцентричного и себялюбивого человека, но и отсутствие у него эмпатии, сострадания. Социопат так вообще испытывает удовольствие от манипулирования человеком.
В целом, газлайтинг чаще всего наблюдается среди пар, и чаще всего в роли инициатора манипуляций выступает мужчина. Также газлайтинг часто наблюдается в семьях с детьми, где родители или родитель становится газлайтером, и на работе, где газлайтером становится начальник, а жертвой подчинённый.
Итак, как понять, что вы становитесь жертвой подобного насилия? В целом, все ситуации можно привести к следующим пунктам:
- Вы начали делать всё в угоду абьюзеру, забывая о своих интересах и желаниях.
- Ваши воспоминания не совпадают с воспоминаниями абьюзера.
- Вы его идеализируйте.
- Вы не можете сформулировать своё беспокойство.
- Вы пытаетесь всячески угодить газлайтеру, но этого не происходит.
- У вас часто с ним/ней происходят разногласия.
- Вы часто чувствуете себя подавленным/ой.
- Вы начали избегать друзей, с которыми сдружились до появления абьюзера.
- Вы стали не уверены в своих воспоминаниях.
- Вы начали терять собственное мироощущение.
- Вас часто обвиняют в том, что вы не делали.
Все эти пункты указывают на то, что вы стали жертвой манипулятора.
Как и с любым другим абьюзером, особенно если вы человек стеснительный или доверчивый, бороться сложно. Поэтому действовать необходимо аккуратно, но решительно:
- Всегда чётко разъясняйте свои мысли и суждения. Если манипулятор не согласен с вами, то мысленно оцените правильность уже его суждений - не вступайте в прямой конфликт.
- Сохраняйте чувство юмора.
- Умейте постоять за себя, не вступая в спор.
- Поддерживайте отношения со своими друзьями и близкими, прислушивайтесь к их советам и мнению.
- Если вы начали сомневаться в своей памяти - записывайте свои воспоминания. Причём так, чтобы никто их не нашёл. Сверяйтесь с ними, после того, как манипулятор пытался убедить вас в чём-то.
- И главное - разорвите любые отношения с газлайтером.
Проблема последнего пункта в том, что газлайтеры, как «энергетические вампиры» наслаждаются вашими неопределённостью, тревожностью, беспомощностью и отчаянием. Поэтому он всячески будет препятствовать разрыву.
Здесь главное запомнить следующее:
- Не ссылаться на определённые моменты в прошлом или его/её поведение, черты характера. Поскольку газлайтинг предполагает изменение восприятия, то абьюзер будет ссылать на это неправильное восприятие, как аргумент того, что «ничего страшного же не произошло, ты всё выдумал/а».
- Расставаться следует быстро, за счёт одной беседы. Суть манипуляций - растягивание процесса. Чем дольше расставание, тем больше вы начнёте сомневаться в своём выборе.
- Расставайтесь в незнакомом месте или в том, что не является ключевым для манипулятора. Например, вы можете пойти в ваше любимое кафе, главное, что произошедшее там имело просто тривиальный характер - абьюзер не должен использовать местность, чтобы манипулировать вами.
- Не верьте обещаниям измениться. Эти заверения - всё часть манипуляции.
- Прекратите общение под корень. Не разговаривайте впредь, не встречайтесь, не переписывайтесь. Даже если газлайтер и не станет вновь «налаживать» отношения, то он будет использовать эту коммуникацию, как ещё один момент, чтобы навредить вам психологически.
В целом, просто запомните: если в ваших отношениях с кем-то вам стало «не по себе», вы стали чувствовать дискомфорт и потеряли какое-либо удовольствие от общения - заканчивайте эти отношения. Независимо от того, газлайтинг это или нет. Всё для вашего психического благополучия.
Читайте также: Ссорьтесь, но не ругайтесь
ФОТО: infidelityrecoveryinstitute.com