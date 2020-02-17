Счастливая жизнь невозможна без принятия самого себя, ведь в конечном счете человек всегда остается наедине с собой, и ему должно быть комфортно в этой компании.

Однако на практике намного легче полюбить другого человека, чем самого себя.

Мы раскроем некоторые секреты, которые помогут вам принять себя таким, какой вы есть.

Шаг первый: найти первоисточник неприязни

У всего на свете есть свои причины, то же самое касается и отношения к своей персоне. Сложность заключается в самом задании:

порой весьма непросто найти корень проблемы, поскольку приходится копаться в собственных воспоминаниях, а в таких случаях они не всегда бывают приятными.

К сожалению, практически всегда причиной нелюбви к себе являются другие люди.

Особенно тяжело, если ими являются близкие друзья, родственники или даже мать с отцом.

Родители вообще склонны постоянно сравнивать свое чадо с другими детьми, действуя из лучших побуждений, но ни капли не добавляя ребенку уверенности в себе.

Часто причиной становятся насмешки, которым подвергался ребенок в детстве со стороны одноклассников. До определенного возраста большинство детей являются весьма эгоцентричными, не заботящимися о чувствах других людей существами, подчас довольно жестокими.

Иногда неудачные первые отношения могут оставить токсичный след в душе человека.

Все эти аспекты, а также многие другие в итоге перестают в отсутствие любви и уважения к себе человека.

Шаг второй: простить обидчиков

Как только разобрались с предыдущим пунктом, необходимо приступить к еще более сложному.

Умение прощать людей - великий дар, им наделены далеко не все.

При этом необязательно придерживаться радикальный изменений, пытаться подружиться с обидчиками или что-то в этом духе, достаточно будет освободить свои мысли от всего накопившегося в них негатива.

Все, что происходит с человеком в его жизни, - это его личный, бесценный опыт.

Он может быть приятным или ужасным, но он принадлежит этому человеку безраздельно, это его жизнь и его воспоминания. Возможно, что без них человек уже был бы совершенно не похож на себя и не обладал бы теми качествами, которые являются его сильными сторонами.

Шаг третий: перестать принижать себя как в собственных глазах, так и в глазах окружающих людей.

Разговоры о собственных недостатках, постоянное сравнение себя с другими - это не сделает счастливым совершенно никого.

Уметь не попрекать себя в случае ошибок, относиться к ним внутри себя проще - вот то, к чему следует стремиться.

Многие склонны прокручивать в своей голове мысль, что они ничего не смогут добиться. Нужно поменять установки, заменив негативные мысли на противоположные им. Это то, чему многие учатся всю жизнь, и это по-настоящему сложно.

Однако необходимо не оставлять попыток и постоянно напоминать себе о том, что вы достойны всего самого лучшего.