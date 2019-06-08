Многие жены держатся за любого мужа, даже если пьет и бьет. «Хоть какой, но свой» - объясняют они свою позицию, усвоив послевоенную народную мудрость. Но зачем современной женщине держаться за человека, который отравляет ей жизнь? Эту ситуацию давно пора изменить.

Почему так происходит

В наши дни у женщины есть выбор и если рядом с ней оказался неважный избранник, значит это ее решение. К тому же, когда брак не устраивает, всегда есть возможность найти другого мужа.

Если женщина продолжает жить с алкоголиком, наркоманом, безработным лодырем, значит ей необходим именно такой мужчина.

Можно все время искать оправдание своему бездействию в традиционных фразах: «Ребенку нужен отец. В случае развода придется квартиру делить. Мы без его зарплаты не проживем» и так далее. Многие женщины терпят унижения и невзгоды, облегчающие страдания от основного источника проблемы, которой является стойкая неуверенность в себе.

На первый взгляд кажется, что семейная жизнь с недостойным мужем приносит жене одни мучения. Но фактически, такое распределение ролей дает ей возможность ощущать собственную значимость (на ней держится брак) и это необходимо, чтобы удержать самооценку на определенном уровне.

Если тяжелым обстоятельствам сочувствуют друзья и знакомые, то за своего неважного супруга женщина станет держаться всеми силами, чтобы сохранить внутренний баланс и самоутвердиться.

Как изменить установку

Чтобы ориентир на формулу «Неважный, но свой» исчез из отношений, уступив место лозунгу «Вместе мы сила!», необходимо предпринять три серьезных шага.

Вспомнить о себе

Любая нормальная самооценка испаряется, если увязнуть в заботах и контроле за жизнью других, и забыть о себе. Люди срастаются с социальными ролями супругов и родителей, берут на себя общественные нагрузки, утратив свои увлечения и интересы, свое «я».

Стоит задать себе вопросы: «Какую книгу мне интересно почитать? Какие брюки сейчас в моде? Кого из друзей хочется увидеть?» То есть, найти возможность отвлечься от семейных дел. В интернете можно подобрать тренинг по повышению самооценки.

Когда человек занимается делом, которое удовлетворяет его потребностям, то понижается степень ожидания того, что это сделает кто-то другой. Тогда на этого человека смотрят как на самостоятельную личность, а не приложение к себе. Это приводит к сокращению взаимных претензий и повышению лояльности супругов друг к другу.

Завести привычку замечать положительное в людях и событиях

Нужно научиться радоваться жизни, а не отдельным моментам на отрицательном фоне. Если супруг сделал полезную покупку, реплика: «Ну, наконец-то!» будет неуместна. Нужно искренне порадовать и похвалить его: «Ты купил зеленый горошек для салата? Вот молодец!»

Очень важно хвалить мужа, одобрять свои поступки и не страшиться радости из-за опасений, что завтра все будет ужасно. Не стоит программировать плохое.

Со временем тренировка по поиску позитивного станет привычкой и исчезнет желание называть супруга «неважным». Тем более, что если женщина с ним состоит в браке, значит это не так. К тому же, дарить радость тому, кто умеет быть счастливым, гораздо приятнее.

Оценивать свою работу над собой

Когда пара живет под одной крышей, отношение друг к другу отражаются, как в зеркале. Если один доброжелателен, то второй оттаивает тоже и обоим хорошо.

Если установка на хорошее и повышение уровня уверенности в себе не улучшают, а усугубляют обстоятельства? При этом вторая половинка раздражается и не хочет ничего менять. Тогда понадобится индивидуальная консультация хорошего психолога или развод. Если кому-то нравится роль «неважного» супруга, пусть найдет себе другую няньку. А самодостаточной, уверенной в себе женщине нужен достойный мужчина.

Фото: b17.ru