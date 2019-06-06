Кто такой "нарцисс" и как им не стать

Вы когда-нибудь встречали человека, который думал, что он лучше и важнее всех в мире? Он не только был полностью погружён в себя, но и начисто лишён чувства эмпатии: его собственные чувства, мнения и желания - единственные вещи, которые имеют значение. Если это описание напоминает вам о ком-то, вы, вероятно, пересекались с нарциссом.

В психологии термин «нарцисс» появился благодаря древнегреческому мифу о себялюбивом гордеце Нарциссе, который отверг любовь нимфы. В наказание за своё тщеславие он влюбляется в собственное отражение и умирает от голода, поскольку не может оторваться от самолюбования.

Сегодня нарциссизм - психологическое расстройство, для которого характерны завышенное самомнение, эгоцентричность, зацикленность на себе самом, своих желаниях и потребностях, отсутствие эмпатии и сопереживания, самовлюблённость, идеализация самого себя.

Человек с таким расстройством считает себя пупом Земли, он полностью уверен в своей уникальности, всегда ожидает восхвалений в свою сторону, совершенно не считается с желаниями и потребностями окружающих его людей. А еще у него понижена трудоспособность, имеется девиантное поведение и отсутствует социальная адаптация. Нарцисс живёт в собственном мире, где он лучше всех и вся. Подобное расстройство опасно, как для самого «пациента» - ведь реальный мир совершенно не соответствует его заблуждениям со всеми вытекающими, так и окружающим людям, ведь нарцисс любит манипулировать сознанием, закрепляя там образ идеального его.

За счёт этого существует также термин «нарциссическое насилие» - вид эмоционального насилия (хотя следует отметить, что этот термин официально не используется).

Но так или иначе, нарцисс часто любит манипулировать людьми. У нарциссического насилия следующие признаки:

Постоянное унижение жертвы, принижение его способностей и умений.

Постоянное акцентирование внимания на том, что жертве повезло, что абьюзер «выбрал» её (встречается, дружит или даже просто разговаривает).

Изолирование или попытки изолировать жертву от общества (семьи, друзей).

Постоянные обвинения в сторону жертвы на любой почве.

Могут быть попытки отслеживания местонахождения.

Желания и интересы жертвы всегда подавляются.

Следует также отметить, что подобное насилие может быть «направлено» и на самого себя. Часто пациенты с подобным расстройством отмечают, что так зависимы от чужого мнения, что очень часто «подгибаются» под кого-то. Им так необходимо поддержать свой идеальный облик, что они будут выполнять нелюбимую работу, общаться с ненавистными людьми и прочее.

Причины этого неприятного заболевания пока точно неизвестны. Здесь может сказаться и генетика, и нарушение в нейронных сетях. Но в основном причиной нарциссизма называют неправильное воспитание - гиперопеку и идеализирование ребёнка.

Но при этом нарциссизм лечится.

Во-первых, нарциссы проходят психотерапию, где главные цели: коррекция самооценки пациента и развитие чувства эмпатии.

Во-вторых, существует медикаментозное лечение. Но о нем пусть знают только врачи.

Поэтому главное запомните: чаще всего нарциссов мы воспитываем сами. Не следует идеализировать своих детей, все их действия ставить в абсолют. Правильный контроль и правильная система поощрений-наказаний помогут вырастить в меру себялюбивого человека - ведь нарциссы могут понимать, что приносят только стресс окружающим, несмотря на отсутствие у них эмпатии, и это делает их также несчастными.

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Фото: 1zoom.me