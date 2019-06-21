Три опасных стереотипа о женственности
Как выглядят «женственные» качества
Взгляды на женственность очень разные, поэтому обросли мифами. Толковый словарь объясняет, что женственность - совокупность качеств, ожидаемых от женщины: нежность, хрупкость, верность, искренность, жертвенность, сострадательность, покорность. Эти качества вызывают у мужчины желание защищать и оберегать любимую.
В этой трактовке вызывает опасение, что эти качества от девушки «ожидаются». То есть у нее их нет или имеются только некоторые из них, а значит мужчина ею не заинтересуется.
Здесь скрывается первый стереотип: есть качества, свойственные исключительно женскому или мужскому полу. Вроде они живут на разных полюсах. Между тем многим мужчинам присущи нежность, верность, сострадательность. А женщины умеют проявлять типично «мужские» качества: смелость, решительность, активность. Они необходимы и в работе, и в семейной жизни.
Делить мир на мужской и женский бессмысленно и не логично.
Что понимают под «женственной» внешностью
Довольно часто олицетворением женственности становятся определенные требования к внешнему виду девушки. Имеются ввиду: длинные волосы, юбка до щиколотки, туфли-лодочки, облегающее платье, приятный аромат духов. Иначе нет причины считаться женственной.
На самом деле, уверенной в себе женщине нет необходимости никому ничего доказывать и стремиться быть похожей на модель с обложки глянцевого журнала. Длинные юбки и элегантные платья украшают большинство женщин, но они не сделают ее женственнее. Многие девушки прекрасны и женственны в брюках и без «боевой раскраски».
Суть вопроса во внутреннем отношении к себе как к женщине.
«Женственное» поведение
Следующий стереотип уверяет, что женственная - это обязательно слабая, податливая и беззащитная.
Многие женщины считают, что в отношениях с мужчиной нужно быть мягкой, заботливой, уступчивой.
В сказах и легендах, наставленьях бабушек мужчина находится в центре жизни женщины, и она эмоционально зависит от него.
Но может оказаться, что такая девушка парню не нужна. Ведь ему совсем не просто постоянно думать, что счастье другого человека зависит только от него и он является единственным смыслом жизни.
Если не избавиться от веры в то, что женственность - залог успеха у противоположного пола, то на последнем месте окажутся личные и профессиональные интересы. Сосредоточившись на одном направлении, человек упускает из виду остальные сферы жизни.
Но самым опасным в таких стереотипах является вывод о том, что есть настоящие женщины и настоящие мужчины, и чтобы быть «настоящей», необходимо постоянно совершенствоваться.
Но отражение любой женщины в зеркале и так вполне реально. Поэтому вместо того, чтобы обрести легендарную женственность, стоит признаться себе в своей неповторимости и неотразимости. Именно в этом вся прелесть женщины.
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Фото: melblok.com