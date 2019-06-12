Гороскоп удачи на неделю с 10 по 16 июня 2019 года для всех знаков Зодиака

Кому из зодиакальных знаков новая неделя принесет удачу и фарт. Расскажет наш еженедельный традиционный гороскоп.

Овен. Несмотря на многие проблемы в жизни. Представителям этого знака можно рассчитывать на удачу 11, 14 и 16 июня, когда планеты обещают максимальное содействие Овнам во всех их начинаниях и повседневных делах.

Телец. Рожденные под этим знаком тоже вправе рассчитывать на успех в этот семидневный период. Наиболее удачными станут 12 и 15 июня.

Близнецы. Представители этого знака тоже не окажутся обделенными благосклонностью Фортуны. Особенно милостлива она будет 10, 13. 16 числа. На эти дни перенесите все самые важные дела.

Рак. А вот Ракам эти семь дней дадутся недегко. Удача только раз заглянет к ним в гости. Произойдет это 15 июня, но в этот день ракам будет везти много и во всех жизненных сферах.

Лев. Тем, кто родился под созвездием Льва, предстоит рассчитывать только на собственные силы в этот недельный период. Звезды по-прежнему не побалуют вас своим теплом и вниманием, так что со всеми жизненными проблемами придется вам разбираться самим.

Дева. Фортуна не оставит без своей поддержки Дев, которые заслужили это своим упорным трудом. Больше всего им повезет 12. 13, 15 и 16 июня. Да и в остальные дни везение будет присутствовать в их жизни. Просто оно не так ярко будет проявляться.

Весы. Не стоит впадать в уныние весам, которые также обделены удачными днями на новой недели. Удачи не предвидится, но и особых проблем в жизни возникнуть не должно.

Скорпион. На успех можно надеяться два раза - во вторник и четверг. Остальные дни не принесут жизненного фарта, и не порадуют вас чем-то особенным.

Стрелец. Жизнь удалась, подумают представители данного знака, прочувствовав на себе всю мощь покровительства небесных светил. На этой неделе все из запланированного удастся, но лучшими днями окажутся среда и пятница, которые принесут огромную денежную прибыль.

Козерог. Родившимся под созвездием Козерога удача даст отбой, в виду того, что они мало работают, но много бездельничают. Как известно. Таких людей удача не жалует.

Водолей. Стоит понадеяться на помощь звезд только дважды в эту неделю - 15 и 16 июня. В остальные дни не стоит уповать на помощь планет. А лучше сделать все возможное, чтобы добиться результата самим.

Рыбы. Оставшись без поддержки небесных светил, Рыбы вынуждены искать скрытые резервы в самих себе. Только так можно удержаться на плаву в этой нелегкой жизни.

Фото: n4k.ru